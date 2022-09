Continúan en el Congreso Nacional los diálogos constituyentes que han reunido a parlamentarios y jefes de partidos políticos con representación parlamentaria, para definir puntos de encuentro, con el objetivo de llegar a ciertos acuerdos a medida que se va construyendo un itinerario con objetivos específicos.

No obstante, la derecha ha decidido restarse por ahora en la próxima reunión y pidieron recalendarizar para “trabajar sobre propuestas concretas que requieren de tiempo para poder ser decantadas”.

En dicho contexto, la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, quien también fue parte de la campaña por el Rechazo, difundió este miércoles a través de su Twitter un listado dentro de lo que definió un “comité de expertos para acompañar el proceso constitucional y a nuevos constituyentes electos con voto obligatorio”, algo que, en aspectos muy generales no está tan lejos de las primeras conversaciones, en las que se habló de una elección de convencionales que funcione con la asesoría de expertos.

Así, la senadora señaló que el mencionado comité debería estar compuesto por “un representante de las Universidades del país, ex presidentes (as) de la Comisión de Constitución de ambas ramas del Congreso (no parlamentarios en ejercicio), garantizando así la composición técnico-política y de regiones; ex Presidentes de Chile y, finalmente 10 de los mejores constitucionalistas del país elegidos por Decanos de Universidades y Colegios de Abogados”.