“No lo puedo creer, qué pena por Chile”.

Con esas palabras condenó este marte la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, los dichos pronunciados el lunes por el senador comunista Daniel Núñez en Aquí Se Debate, donde llamó a hacer presión ciudadana para sacar reformas en el Parlamento.

A propósito del quiebre del pacto administrativo en la Cámara Alta, Núñez postuló que cuando hay un quiebre de confianza como ese, los acuerdos se tornan muy difíciles.

Por ello, expresó que el Gobierno tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas: “Hoy día en el Senado tenemos un escenario de quiebre brutal”.

¿Qué dijo Matthei?

La jefa comunal entregó una escueta, pero categórica reacción a los dichos del senador comunista.

“Que un partido que está dentro del Gobierno esté llamando nuevamente a algo que puede llevar a un estallido social, no lo puedo creer. Nos ha costado tanto estabilizar Chile que no puedo creer este tipo de irresponsabilidades. No lo puedo creer, qué pena por Chile”, dijo.

Gobierno también respondió

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también abordó las declaraciones de Núñez e insistió en que “al Gobierno lo que lo motiva es convocar acuerdos, los acuerdos son con la política, también con la ciudadanía, los acuerdos requieren mayoría política, pero también requieren consenso social“.

“Al Gobierno no le compete ni le corresponde en ningún caso convocar a cualquier tipo de presión, al Gobierno lo que le corresponde es gobernar, y eso es lo que hacen el presidente y su gabinete”, sentenció la autoridad.