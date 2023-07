La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió esta jornada a dos de las autoridades más cuestionadas en el escándalo del Caso Convenios; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En conversión con Mega, la jefa comunal sostuvo que está segura de que “el ministro Montes es una persona honesta, no tengo dudas, pero también no tengo ninguna duda de que ya su gestión se hace bien imposible“.

“Él se ha visto atrapado en un tema en que probablemente no tiene la responsabilidad directa, pero que de alguna manera lo complica igual, lo cual me da mucha pena porque hay veces que uno tiene que irse por errores que no son propios“, continuó.

“No tengo ninguna duda que es un hombre probo (…) Le va a ser muy difícil hablar de vivienda en el futuro, cada vez que trate de hablar de vivienda lo van a llevar al tema de fundaciones”, añadió.

Sobre una posible renuncia de Montes al cargo, Matthei indicó “la verdad es que se hace muy difícil su trabajo, pero particularmente el trabajo del ministro Jackson, él está quemado, él por lo menos tiene que irse, no tiene nada que hacer ahí. Su partido ha mostrado ser un asco”.

“La verdad es que las redes de fundaciones, de parientes y de amigos llevándose plata del Estado, sencillamente no es aceptable“, agregó la máxima autoridad de Providencia.

En ese sentido, la alcaldesa aseguró que “pareciera de que en realidad tenían todo listo para armar cualquier cantidad de fundaciones y recibir muchos dineros fiscales. Los casos se repiten ya en tantas regiones que pareciera que es una forma de operar. Eso es absolutamente inaceptable”.

“Esto es robo, acá los que supieron tendrían que haber hecho las denuncias a la Fiscalía. Hay que ver quiénes supieron, por qué no reaccionaron“, manifestó.

De igual modo, la jefa comuna se refirió a los escándalos que han afectado a la derecha, asegurando que “acá no hagamos gárgaras, porque no corresponde. Nosotros tenemos que enfrentar el tema en forma unida, caiga quien caiga”.