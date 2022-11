“A mí me pasa que me cuesta creerles. ¿Es de verdad el reconocimiento que hacen sobre terrorismo? ¿Realmente cambiaron la creencia sobre la lucha contra la violencia? Me cuesta creerle al pdte. Boric y a los que lo acompañan. Tengo la impresión de que podrían decirlo sólo porque la gente lo está pidiendo a gritos”.

Con esas palabras, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reflexionó en La Tercera sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno del presidente Gabriel Boric y la coalición que lo acompaña, compuesta por partidos de la ex Concertación y el Frente Amplio (FA), en materia de delincuencia.

Según la jefa comunal, “tenemos un riesgo gravísimo, no sólo porque es terrible que la gente tenga miedo y que se esté alterando su modo de vivir, sino porque ya empezamos a ver signos de cómo eso puede influir en la política“.

“Cuando uno lee la última encuesta Criteria, en que el 62% de las personas dice que están dispuestas a que le quiten libertades personales con tal de tener mano dura, bueno, ahí aparece el riesgo claro del populismo. Y lo que hay que entender es que hoy no son los golpes de Estado los que amenazan a las democracias, son personas que llegan al Gobierno por elección popular y que con el pretexto de la delincuencia o de una grave situación económica empiezan a generar una guerra con el Congreso. Eso para partir”, sostuvo.

En esa línea, añadió que “le pegan el zarpazo al Parlamento, pero lo hacen cuando ya ha perdido toda legitimidad. Luego les pegan a los tribunales y no importa, porque dicen que lo hicieron porque eran todos unos traidores, unos inoperantes. Y después van por la Fiscalía con alguna acusación de corrupción. Y así van hasta que sin darte cuenta ya no estás en una democracia“.

“No estoy diciendo que eso vaya a suceder. Lo que digo es que Chile no está inmune al populismo. Por lo tanto, tenemos que actuar con extrema responsabilidad”, aseveró.

La alcaldesa cree que “el próximo año el tema del empleo y de la situación económica puede ser fuente de un descontento social. Por eso insisto en que este momento político y social requiere de un tremendo realismo y de responsabilidad política de todos los lados“.

Matthei se refiere a “una dificultad para gobernar. Hoy está el paro de los camioneros, ya tuvimos un paro de los portuarios, hay demandas de varios gremios y eso puede sucederse uno tras otro. Entonces, no quiero dramatizar con un estallido, pero sí advertir que puede haber muchas dificultades para gobernar. Mira la cantidad de plata que les dieron a los sectores de la construcción. Fueron casi 400 millones de dólares. Entonces, a ver, ¿todo eso es por la paz social? ¿Para que no quiebren y no perder más empleos?”.

La alcaldesa afirmó que “el Gobierno y todos ellos debieran entender que es el momento de ponerse de acuerdo. Lo que hizo la ministra Ana Lya Uriarte en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados fue tan brutalmente errado. Eso de empezar a abrazarse y a saltar porque habían logrado ganar la testera es de lo más tonto que he visto en política. ¿Cuánto les va a durar?”.