“Mejor tarde que nunca, pero pucha que fue tarde”: Matthei cuestiona a Boric por tardío apoyo a víctima del Caso Monsalve

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien enfrenta una denuncia por presunta violación, en donde el mandatario entregó su total respaldo a la víctima.

“Nuestro deber es creerle, yo le creo”

Durante esta jornada, el mandatario, en el marco de la promulgación de la Ley de Cumplimiento Tributario, se refirió nuevamente a la denuncia de violación que pesa en contra de Manuel Monsalve.

El mandatario expresó: “Cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder”.

Boric añadió enfáticamente: “Nuestro deber es creerle, yo le creo”, destacando la importancia de dar credibilidad a la denunciante.

Asimismo, subrayó que será la justicia quien deberá determinar, “sin presión alguna” y de forma imparcial, la culpabilidad o inocencia del acusado.

Los criticas de Matthei

La alcaldesa cuestionó la tardanza del Ejecutivo en reaccionar al caso y la demora del mandatario en emitir una declaración en favor de la víctima. “Mejor tarde que nunca, pero pucha que fue tarde”, señaló.

Por otro lado, Matthei expresó su respaldo a la confianza depositada en el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, encargado de la investigación.

“No soy quién para juzgar, eso está en manos de la justicia. Tenía muchas dudas sobre el actuar del fiscal Armendáriz, pero ayer lo vi —en la audiencia de cautela de garantías— y me dio confianza. Espero que así sea durante toda su investigación, porque lo que los chilenos necesitan es que esto se esclarezca”, afirmó.

Finalmente, la alcaldesa manifestó su deseo de no seguir comentando sobre el tema: “A estas alturas, los chilenos ya se han formado su propia opinión. No me gusta seguir golpeando a un árbol que ya está caído. Todo esto ha sido confuso y malo para el país. Los chilenos no son tontos y cada uno se ha formado su propia opinión”.