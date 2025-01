“Estamos haciendo un pequeño acto de justicia”: Presidente Boric promulga ley que resuelve la deuda histórica docente

El mandatario destacó la importancia de este reconocimiento y aseguró que, aunque la compensación no cubre la totalidad de la deuda, representa un paso fundamental en materia de justicia y dignidad para el gremio.

Esta mañana, el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de promulgación de la Ley que resuelve la Deuda Histórica Docente, una medida que beneficiará a 57 mil docentes que vieron vulnerados sus derechos laborales durante la dictadura cívico militar.

¿Qué dice la ley de reparación docente?

Los docentes recibirán un pago de $4,5 millones, comenzando con aquellos de mayor edad.

La solución se estructurará en seis grupos de beneficiarios, con un pago progresivo a lo largo de 6 años, comenzando a finales de este año.

El pago se efectuará en dos cuotas anuales: la primera en octubre de cada año y la segunda en enero del año siguiente. El proceso seguirá un criterio de prioridad por edad, comenzando con los docentes de mayor edad y avanzando progresivamente hacia los más jóvenes.

Este compromiso del gobierno busca resarcir la deuda histórica que ha afectado a los profesores, reconociendo sus derechos laborales y ofreciendo una solución definitiva a la injusticia histórica que sufrieron durante la dictadura.

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric?

Boric destacó la importancia de la educación pública y el rol fundamental de los docentes en la formación de generaciones.

“Es inevitable aquí que cada uno piense, si tenemos algo en común todos los que estamos aquí es que todos tuvimos profesores y profesoras… Y a los profesores y profesoras en Chile no se les ha hecho suficiente justicia, no se les reconoce cómo debiera ser”, agregó.

Asimismo comentó que como Gobierno “estamos haciendo un pequeño acto de justicia, pero que sirva para ensalzar, para recalcar, para dignificar esta carrera que a todos nos ha marcado a fuego y que si no fuera por ustedes hoy día nosotros no estaríamos donde estamos”.

El jefe de Estado también recordó a aquellos docentes que fallecieron esperando una solución a esta deuda.

“Quiero reconocer a quienes no están, a todos quienes partieron en el camino. Ustedes han hablado mucho de Norita, fue un honor poder estar con ella. Yo quiero también homenajearlo, hice anteriormente, pero a la distancia, a la memoria de Zayda Sigueti”, mencionó.

El reconocimiento a la deuda histórica ha sido una lucha de décadas para los docentes, y el presidente enfatizó que esta solución fue construida en conjunto con el gremio.

“Les agradezco que se hayan mantenido luchando durante todo este tiempo. Pero lo hicimos con ustedes porque acá no se trató de que el gobierno venga con arrogancia a hacer una propuesta y la toman o la dejan, sino que lo conversamos. Y no fue fácil, no fue fácil”, sostuvo.

Si bien el monto a entregar no cubre la totalidad de la deuda, el mandatario resaltó que se trata de un avance concreto.

“Hoy tras más de cuatro décadas de espera, estamos cumpliéndole a los profesores, dándole una solución a la deuda histórica que se arrastraba desde la dictadura“, afirmó.

Boric finalizó su discurso destacando la importancia de cumplir los compromisos con la ciudadanía: “Para nosotros es un acto de justicia, un compromiso adquirido y nuevamente honrar la palabra empeñada. Recuperar las confianzas, ese intangible que construye una sociedad cohesionada, la confianza entre nosotros. Creo que da un pasito adelante con momentos como estos”.