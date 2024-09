Estados Unidos emitió alerta de seguridad para turistas en Santiago: Llamó a “mantenerse atentos” en Barrio Yungay, Meiggs y Lastarria

Por CNN Chile 20.09.2024 / 13:33

La Embajada de Estados Unidos en Chile advirtió a sus ciudadanos sobre un alza en los robos y asaltos no solo en la capital, sino también en otras ciudades turísticas como Valparaíso y Viña del Mar. Entre sus recomendaciones, figuran el mantenerse alerta en zonas públicas, evitar portar objetos de valor, no salir solo de noche y no resistirse en caso de robo.