El senador del Partido Socialista Fidel Espinoza abordó nuevamente la arremetida judicial presentada en su contra por el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson que acusa injurias y calumnias en el marco de la investigación por el Caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso.

En entrevista con Radio Agricultura, el legislador comenzó diciendo que más allá del legítimo derecho que tenga el exsecretario de Estado de presentar una acción en su contra, lo importante es que hoy día se esclarezca en su integralidad en el Caso Convenios donde están involucrados sus amigos que él formó junto con Crispi”.

El parlamentario enfatizó: “Yo no me retrotraigo en ningún centímetro de mis palabras porque es así. Ellos formaron a quienes fueron a cometer estos delitos a las regiones con plata de todos los chilenos. Por lo tanto, no me voy a callar, ni me voy a silenciar, porque haya presentado una acción judicial en mi contra”.

Espinoza destacó también las diferencias entre las acciones judiciales emprendidas en su contra y las tomadas contra el empresario Errázuriz y la Unión Demócrata Independiente.

“A mí me presenta una demanda civil indemnizatoria y en Chile los temas civiles pueden durar seis, siete, ocho años. No sé cuál fue el sentido. Si él considera que yo lo calumnié (…) debió haber tenido la misma acción, pero probablemente eso hubiera significado un desafuero”, explicó.

“No se apresure”

Ante las últimas declaraciones del abogado de Jackson, Miguel Schürmann, que instalaron la posibilidad de acabar con la acción si el senador ofrecía disculpas públicas a fin de “resarcir el honor, la honra y el reconocimiento público” de su representado, Espinoza señaló: “Yo le digo lo siguiente a Giorgio: ‘no se apresure’”.

“Dejemos que el caso Convenios al menos termine su investigación completa, si él demuestra al final de toda la investigación que nunca tuvo conocimiento y que nunca sabía de nada de todo esto, que yo no lo creo, yo creo que ellos sabían, recién de puertas a eso, a nadie en Chile se le va a perder su nombre por por por pedir disculpas, pero en este caso, ¿cómo voy a pedir disculpas yo si la investigación se está recién iniciando?”, añadió.