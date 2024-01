El abogado de Giorgio Jackson, Miguel Schürmann, sostuvo que están dispuestos a recibir “disculpas públicas sinceras“ de parte de quienes hoy están demandados por el exministro.

Jackson presentó este lunes tres medidas legales distintas por el delito de injurias y calumnias en su contra, a propósito de declaraciones hechas en el contexto del robo de computadores en dependencias de la Mideso y la investigación por el Caso Convenios.

En concreto, se querelló en contra del empresario Jorge Errázuriz, por el delito de injurias y calumnias, presentó una demanda civil en contra de la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y otra demanda que apunta al senador Fidel Espinoza (PS).

¿Qué dijo el abogado de Giorgio Jackson?

En conversación con Vía X, el abogado Schürmann señaló que “lo que está en juego es resarcir el honor, la honra y el reconocimiento público que tiene el exministro Jackson“. Para ello, afirmó que existen dos “vías”.

“Una vía es una sentencia condenatoria por los tribunales, o mediante unas disculpas públicas sinceras, extensivas y que sean aceptables también por él, por los dichos que ocurrieron. Entonces, ante la pregunta, si podemos terminar así, por supuesto”, detalló.

Consultado sobre el camino a seguir, sostuvo que “evidentemente” habrá nuevas acciones legales. En esta línea, no descartó que “haya acciones contra otras personas” y afirmó que están evaluando “cómo seguimos con la estrategia que hemos desempeñado”.

“Nunca lo imputé en particular”

Uno de los demandados, el senador Espinoza, reiteró en entrevista con CNN Chile no haberle imputado algo al exministro. “Hice una crítica política al rol que él tuvo y tampoco me puedo desdecir de algo que dije en su momento (…), pero nunca yo imputé al ministro en particular”.

En ese sentido, comentó que tras emitir el tuit donde dijo que Jackson era “líder de una banda”, al otro día “dije claramente que cuando hablo de líder de la banda me refiero efectivamente a que él fue el líder que formó dentro de Revolución Democrática a estos jóvenes. Para mí son una banda al momento que llegaron a Antofagasta a delinquir y cometer ilícitos como los que hoy día me han dado la razón el tiempo”.