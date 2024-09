“¿Es chantaje pedir transparencia?”: Espinoza responde críticas de Vallejo por condicionar su respaldo al proyecto del CAE

La ministra vocera señaló al senador socialista de cometer “chantaje”, luego de afirmar que apoyará el proyecto del Crédito con Aval del Estado solo si el ex director de Junaeb Jaime Tohá es investigado por presunta corrupción.

“¿Es chantaje pedir transparencia?”. De esta forma le respondió al senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza a la ministra Camila Vallejo (Segegob) luego de que lo señalara de cometer “chantaje” por condicionar su respaldo al proyecto del Gobierno que buscaría “condonar” el Crédito con Aval del Estado (CAE).

¿Qué pasó?

Hoy, en entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario oficialista afirmó que no respaldará en el Congreso la iniciativa que anunció el Gobierno, si el exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) Jaime Tohá no es investigado ante una presunta intervención de Luis Hermosilla en contrataciones de trato directo.

En el marco del denominado Caso Audios, el Centro de Investigación de Periodística (Ciper) afirmó que, en febrero de 2019, cuando Jaime Abumohor era director de la empresa Savisa, le pidió ayuda a Luis Hermosilla, quien ese entonces era abogado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para conseguir un documento que no era público.

El escrito lo necesitaba para impugnar la decisión que declaró desierta una parte de la licitación del servicio de alimentación escolar.

Dos días después, Jaime Tohá contrató por trato directo, es decir, sin concurso, a seis empresas, consignó el medio citado. Una de ellas era Savisa, cuyo monto fue por $126 mil millones.

Además, se indicó que Tohá había sido jefe de gabinete de su antecesor, Cristóbal Acevedo Ferrer, quien dos meses después de que se firmó el contrato, asumió como gerente general de Coval, la entidad es calificada como el brazo financiero de los Abumohor.

Al respecto, Espinoza dijo este martes que Jaime Tohá, “es primo hermano de la ministra del Interior y tiene que dar explicaciones al país” por esta situación. Además, acusó otras eventuales irregulares se tinte similar que ocurrieron en la Región de Los Lagos durante la gestión del exdirector de la Junaeb.

“Yo no voy a votar a favor de un CAE si no se aclara toda la situación de Jaime Tohá con los miles de millones de pesos de su actuación en educación, que justamente perjudica a los alumnos de nuestras regiones que no tienen calefacción en sus salas de clase”, afirmó el senador.

Durante una actividad oficial, se le consultó a la ministra Vallejo por las declaraciones del senador Espinoza. “No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, no sé por qué condicionar necesidades de solución a las deudas del CAE, a otros temas que tienen que ver con otras aristas, que pueden ser muy legítimas, pero a nosotros esto nos suena a chantaje y no estamos para chantajes. (…) No para mezclar temas que son distintos”, respondió.