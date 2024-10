Española cuenta sus cosas favoritas de su paso por la Usach: “La vida estudiantil es como de universidad de Estados Unidos”

A través de su cuenta de Tik Tok, Aurora Parajó relató que le sorprendió la presencia de perros dentro de la universidad y los baños mixtos.

La creadora de contenido Aurora Parajó subió dos videos a Tik Tok en los que relata las cosas que más le llaman la atención de su intercambio estudiantil en la Universidad de Santiago (Usach).

En el registro, la estudiante española señaló que “para empezar, algo súper positivo que tengo que destacar es que hay una asociación de perros. O sea, de que recogen perros de la calle, los meten en la universidad y los alumnos le llevan comida, agua, premios. Los perritos están por todo el campus, se meten en clase, todo el mundo los adora. Es que me parece increíble“.

Española relata las cosas que más le sorprenden de la Usach

Posteriormente, aseguró que le sorprendió “que la universidad tenga tanta, pero tanta vida estudiantil, nivel de una universidad de Estados Unidos. Hay fiestas todos los viernes para la comunidad universitaria, hay una feria. El otro día hubo como un concurso de Mario Kart y había premios. Vino Redbull, Pizza Hut y te daban ahí tus regalitos”.

“No sé si ponerlo como positivo o negativo, pero los menús son bastante asequibles. No baratos, pero tampoco caros”, destacó también.

Además, señaló que encontraba muy positivo que “tenga centro de salud propio para alumnos y para los funcionarios. Me parece un puntazo porque la sanidad pública en Chile está bastante colapsada“.

Posteriormente, en otro registro señaló que “voy a empezar con algo que no me gusta, que son los baños mixtos. Yo creo que deberían estar los baños separados. Quizás es porque no estoy acostumbrada a eso y por eso me impactan tanto, pero a mi en lo personal no me gustan”.

Finalmente, destacó los pastos y los patios de la universidad: “Tienen una de jardín donde te puedes sentar, puedes hacer un picnic, puedes beber alcohol“.