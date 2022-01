El centro de estudios Espacio Publico, en colaboración con la Embajada de Taiwán en Chile, invita al seminario internacional “Qué hemos aprendido de la pandemia hasta ahora”, el cual se comenzará a realizar a primera hora del próximo martes 11 de enero.

La instancia tiene como objetivo abordar temas como la comunicación científica y de riesgo, gobernanza en salud, economía y el valor de los datos y contará con la partición de expertos y expertas regionales e internacionales.

Asimismo, se llevarán a cabo cinco paneles de conversación, en los que participarán keynote speakers con charlas magistrales.

Entre los principales invitados están el Dr. Chen Chien-Jen, ex vicepresidente de la República de China, Taiwán; Beth Noveck, profesora NYU y ex directora de la Iniciativa de Gobierno Abierto de la Casa Blanca durante el mandato del Presidente Obama; Monica de Bolle, economista e investigadora del Peterson Institute for International Economics; y Baruch Fischhoff, Doctor en Psicología y profesor del Instituto de Política y Estrategia, e Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de Carnegie Mellon.

Lee también: Presidente Piñera anunciará este jueves el calendario de la nueva dosis de refuerzo

También estarán Macarena Peña y Lillo, Martiza Labraña, Catterina Ferreccio, Cristóbal Cuadrado, Hugo Ñopo, Marcela Meléndez, Santiago Levy, Lorena Hoffmeister, Guillermo Fuentes, Claudio Gutiérrez, Matías Aránguiz, Jeannette Von Wolffersdorff y Paula Repetto.

El inicio del evento está pactado para las 08:3o horas, con palabras de bienvenidas de Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, y su cierre para las 14:00 horas, cuando el director del organismo, Eduard Engel, entregue una alocución de despedida.

La instancia será transmitida, entre otras señales, por CNN Chile.

¿Cómo registrase?

La transmisión contará con traducción simultánea inglés/español en la plataforma Zoom y podrás acceder haciendo click aquí.

Conoce el cronograma completo: