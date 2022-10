Este miércoles, la Escuela Emilia Lascar de la comuna de Peñaflor fue reconocida internacionalmente como la más innovadora del mundo por World’s Best School Prizes.

El establecimiento logró llevarse el galardón, entregado por la ONG T4 Education, gracias a Emilia TV: un espacio de encuentro, un canal de YouTube que nació con el fin de mantener a los estudiantes interesados durante la pandemia.

Lee también: Ana María Arón: “El bienestar de los profesores es el punto de partida para asegurar una buena educación”

Emilia TV posee diversos espacios de creación colectiva, tales como entrevistas o presentaciones musicales. Además, incorpora a toda la comunidad educativa: profesores, alumnos, apoderados, directivos, equipos técnicos y profesionales de la educación.

A modo de celebración se realizó un anuncio sorpresa convocado por la organización Elige Educar, el que contó con la participación del presidente de a República, Gabriel Boric, quien fue el encargado de dar la buena noticia a los alumnos y alumnas.

“Tremendo trabajo que ha hecho la comunidad educativa de la Escuela pública de Peñaflor Emilia Lascar. Un honor anunciarles que son ganadores mundiales del premio a la innovación. Son un orgullo para Chile“, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

World’s Best School Prizes es un reconocimiento que busca reconocer a las escuelas que están transformando la vida de sus estudiantes y comunidades. Los cinco establecimientos ganadores de este año deberán repartirse un premio de US$ 250 mil.

The WINNERS of the World's Best School Prizes have been announced during our fantastic Winning Ceremony!

The energy was off the charts! Congratulations to all of our #StrongSchools and of course the winners.

You are the future. #BestSchoolPrizes#TransformingEducation pic.twitter.com/2cPPbIi9jD

— World's Best School Prizes (@BestSchoolPrize) October 19, 2022