El Ministerio Público presentó en el Juzgado de Garantía de Temuco una serie de registro de llamadas telefónicas que vincularían a Héctor Llaitul con la toma de predios.

En la audiencia de control de detención se revelaron las siguientes conversaciones:

24 de febrero a las 10:22 de la mañana:

—Leo Anticán: Ya, peñito, ¿a dónde está?

—Héctor Llaitul: Yo estoy trabajando aquí en la faena forestal, aquí dentro, estamos, usted sabe po’, recuperando maderita.

—Leo Anticán: Oiga, peñi, buya yo no hallo la hora para llegar para allá, porque tenemos una conversa buena. Trabajen aharto no más.

—Héctor Llaitul: Sí.

—Leo Anticán: Yo voy a necesitar madera para hacer mi casa, peñi. Así que ahí hablamos.

—Héctor Llaitul: Sí, no si ahora está más cerca la cosa, está por aquí por Chol Chol.



12 de marzo a las 11:45 de la mañana:

—Héctor Llaitul: ¿Qué pasa, peñito?

—Leo Anticán: ¿Cómo está, peñi?

—Héctor Llaitul: Por aquí estamos maderiando, maderiando.

—Leo Anticán: Ah, eso es bueno, peñi, eso es bueno.

—Héctor Llaitul: ¿Qué se cuenta?

—Leo Anticán: Nada, aquí ando en el centro, vine a ¿cuánto se llama? A pelear con estos hueones pa’ que me den plata del 10%.

—Héctor Llaitul: Oiga, peñi.

—Leo Anticán: ¿Ah?

—Héctor Llaitul: Dicen que vienen los verdes aquí, los chanchos, así que…

—Leo Anticán: ¿Cómo?

—Héctor Llaitul: Estamos aquí trabajando y vienen los chanchos así que le voy a tener que cortar porque vamos a organizar algo aquí.

—Leo Anticán: Ya, vale, vale, ahí hablamos.

Ese día, según detalló el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, “resultaron carabineros lesionados producto del uso de armas de fuego“. Asimismo, indicó que la georreferenciación de la llamada ubicó a Llaitul en las proximidades del predio usurpado.

Por otro lado, un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) reveló que el 11 de mayo una asesora de la ministra Jeanette Vega (Desarrollo Social y Familia) llamó a Llaitul.

—Tania: Hola, mi nombre es Tania Santis, trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

—Héctor Llaitul: Ya…

—Tania: Ella me pidió la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono.

—Héctor Llaitul: A ver, a ver, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?, ¿usted o la ministra?

—Tania: Ah, le pregunté a una persona que conocía en la zona, pero nada especial, no…

—Héctor Llaitul: Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo.

—Tania: Ya, perfecto, cómo no. Gracias.