El 7 de julio de este mes, la Cámara de Pellets de la Asociación Chilena Biomasa (AChBIOM) confirmaron mediante un comunicado que la fabricación de pellets ha sido afectada por diversos factores ajenos a la industria, lo cual se reflejaría en una disponibilidad limitada de este biocombustible, durante las próximas semanas en algunas localidades del sur del país.

Al día de hoy, aquella disponibilidad limitada es un hecho, y un problema es varias zonas del sur país como Aysén, Bío Bío, Los Lagos y Los Ríos.

Según el ministro de Energía, Claudio Huepe, “lo que estamos teniendo hoy en día, es una relativamente baja en la producción, de más o menos, nuestra estimación es alrededor del 8% por debajo del objetivo ideal que deberíamos tener, y por lo tanto efectivamente las personas están teniendo algunas dificultades para acceder al pellet“.

Además destacó que lo que mas les preocupa en este minuto “es que esa pequeña diferencia, ese 8% menos de la demanda máxima, pueda distribuirse adecuadamente, o sea que esté donde más se necesita, cuando realmente se necesita, y por supuesto también estamos trabajando para subsanar este problema y lograr tener toda la disponibilidad que las personas buscan”.

Ahora bien, en cuanto a los motivos de la baja, para el ministro “hay diversas razones, pero lo que esta ocurriendo fundamentalmente es que gran parte de la materia prima que se usa para la producción del pellet proviene de los residuos de aserradero y por diversa razones algunos aserradero están produciendo menos y por lo tanto tenemos menos disponibilidad de materia prima o se están utilizando esos mismos residuos en otros usos, y por lo tanto aquí lo que buscamos justamente es articular la materia prima, con la necesidad de tal manera de tener la disponibilidad que se requiere para el producto”.

En cuanto a las regulaciones que puede tener el ministerio sobre el pellet, explica que “lo que ocurre es lo siguiente, actualmente el pellet es un producto pero no es un producto combustible regulado, nosotros acabamos de lograr la aprobación en el senado de la ley de biocombustibles sólidos, actualmente falta solamente que vaya a un trámite en comisión en mixta. Con eso podríamos tener una ley y eso nos daría mucha mas facultades para poder fiscalizar la situación del punto de vista de combustible pellet”.

Sobre lo que pueden realizar actualmente, señala que “nosotros lo que hacemos hoy en día es monitorear y articular junto con las empresa una distribución de tal manera de asegurarnos que el pellet este donde más se requiere cuando se requiere. Estamos recibiendo información cada semana, luego conversamos con las empresas para ver cómo distribuirlos en el territorio de tal manera de distribuirlos cuando se requiera”.

Proyecto de ley de biocombustibles fósiles

Para solucionar la poca regulación que tiene el ministerio sobre este y otros biocombustibles, se ha propuesto una ley específica para estos fósiles sólidos.

Según explica Huepe, “básicamente lo que hace la ley de biocombustibles sólidos, es que le da un rango de combustible finalmente. Hoy en día ni la leña ni el pellet realmente son combustibles. Son productos, pero no combustibles. No los podemos regular en temas como calidad, estandarización. Es poco lo que podemos hacer en términos de apoyo formales en muchos sentidos, porque claro, no es un producto que sea un combustible, que sea supervisable y fiscalizable por la SEP (Comité Sistema de Empresas) en particular, entonces lo que esto va a permitir es que al definirlo como combustible, nosotros vamos a poder tener atribuciones de fiscalización y de supervisación que hoy en día no tenemos.