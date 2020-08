VIDEO RELACIONADO – Machi Celestino Córdova dio ultimátum al Gobierno (4:43)

(Agencia Uno) – Jorge Luchsinger, hijo del fallecido matrimonio Luchsinger-Mackay, aseguró estar conforme con el fallo de la Corte Suprema, que rechazó por 4-1 el recurso en favor de Celestino Córdova, que buscaba cumplir parte de su condena bajo arresto domiciliario total.

En conversación con Radio Universo, Luchsinger señaló que tras ser condenado a 18 años de cárcel por el crimen de sus padres, los voceros del machi llegaron hasta la Cámara de Diputados buscando apoyo, luego “al tribunal de garantía, les fue mal, luego Corte de Apelaciones, también le fue mal y finalmente llega a Corte Suprema, pero bueno tiene privilegios y condiciones especiales, en que esto llega a este nivel”.

Con respecto al fallo del máximo tribunal dado a conocer ayer jueves, aseguró que “nosotros estamos conformes, pero no es nada más, es un reo que debe cumplir con su pena”.

Luchsinger aclaró que anteriormente “nosotros accedimos (a una salida del machi a su rewe) por petición de consejo de lonkos, no a él. Entiendo que conversaron con Celestino Córdova, pero en una reunión con representantes del pueblo mapuche”.

En la misma línea, enfatizó que “accedimos a ellos, no al reo, él es el victimario y no tengo que hablar con victimario o asesino. Yo sí puedo conversar con otras personas para efectos de avanzar y estamos dispuestos a dialogar, pero dialogar no es imponer ideas de uno, es también aceptar otras y ceder en ciertas cosas”.

También se refirió a la situación política respecto del estado de salud del machi, quién ya realizó una huelga de hambre de 102 días.

“Aquí sí se ha presionado y él ha presionado con la huelga de hambre, que no es la primera para tener beneficios espaciales (…) Nadie quiere que esta persona se muera. Tienen que preocuparse por razones humanitarias o políticas”, señaló.

Cabe recordar que tras el fallo en contra de la Corte Suprema, Celestino Córdova dio un plazo de 24 horas al gobierno para responder a sus demandas, antes de iniciar una huelga de hambre seca.