“A mí los dobles discursos no me gustan”: El llamado de la diputada Olivera al Congreso tras el caso de Eduardo Macaya

La diputada de Demócratas, en conversación con CNN Chile, se refirió al caso del padre de Javier Macaya, quien es autor de delitos de abuso sexual contra menores de 14 años. En ese contexto, reflexionó sobre la salida del expresidente de la UDI y el rol del Congreso ante casos de delitos sexuales contra NNA.

Erika Olivera, diputada de Demócratas, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la renuncia de Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), tras los cuestionamientos que hizo durante el fin de semana sobre el caso de su padre, Eduardo Macaya, autor de delitos de abuso sexual contra menores de 14 años.

“Uno se cuestiona porque finalmente la pregunta es cómo entonces las personas, los niños, las niñas, que son vulnerados en lo más íntimo de su alma como son los delitos sexuales, esperamos que el día de mañana denuncien y se atrevan. Si finalmente, cuando estamos viendo que en nuestro propio entorno familiar se cuestiona que se presente como prueba un video grabado por las víctimas, cuestión que me parece mucho más grave también viniendo de una figura pública y política, quien hace unas horas era presidente de partido”, expresó la parlamentaria.

Consultada por el recurso de queja que presentará la Defensoría de la Niñez en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocaron la prisión preventiva de Eduardo Macaya Zentilli y, en cambio, la reemplazaron con arresto domiciliario, Olivera planteó: “Lamentable y vergonzoso cuando en nuestro país vemos que existe justicia para el poder y justicia para las personas que a lo mejor no tienen ese poder político y económico para poder defenderse, y que finalmente cuando viene dado de una figura, que en este caso está ejerciendo una senaturía o presidencia de partido, lo hace más grave”.

En esa misma línea, subrayó que “si queremos defender a nuestro entorno familiar, hagámoslo, pero también como figuras políticas tenemos que condenar independientemente de quién sea”.

Por otro lado, enfatizó que en el Congreso se ha intentado legislar para el aumento de penas y terminar con los beneficios carcelarios cuando se trate de delitos sexuales que afecten a niños y niñas. Sin embargo, afirmó que “no ha estado a la altura endurecer y poner mano dura”.

En ese contexto, subrayó: “A mí los dobles discursos no me gustan. Si vamos a trabajar por ampliar las condenas y no permitir que los abusadores y violadores, quienes afectan la vida y el alma de los niños, no van a estar a la altura, el día de mañana solo les pido que no demos dobles discursos, sino que actuemos”.