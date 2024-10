Equipo de Matthei desmiente a Carter y aseguran que si invitaron a desayuno a alcalde electo de La Florida

El equipo de Matthei respondió al duro emplazamiento que realizó el exalcalde de La Florida, quien calificó como "impresentable, absurdo e infantil" que no hayan invitado a Daniel Reyes al desayuno realizado el pasado lunes.

Un día después de las elecciones del pasado día domingo se produjo un desayuno en la casa de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

A este, fueron invitados candidatos de la Región Metropolitana que habían ganado las elecciones u otros, como el caso de Francisco Orrego (RN) que había pasado a segunda vuelta en la elección de gobernador.

Sin embargo, hubo una ausencia que provocó controversia en Chile Vamos: la del recientemente electo alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

La nueva autoridad municipal era el candidato que respaldó públicamente Rodolfo Carter, quien no podía repostularse a dicho cargo. Por dicho motivo, respaldó a Reyes, quien a su vez fue apoyado por Chile Vamos para la elección en un cupo de independiente.

Sin embargo, no apareció en el desayuno en casa de Matthei, lo que desató un duro emplazamiento de Carter por la situación.

El round entre Matthei y Carter

En este sentido, Carter criticó que no se invitara a Reyes y aseguró en Radio Agricultura que “no es un desayuno de amiguis. Chile está primero, debieron haber invitado a Daniel“.

“No me invitan a mi porque yo voy de salida, pero no haber invitado al candidato que sacó más votos en todo Chile es realmente impresentable, absurdo, infantil. Y si alguien quiere ser Presidente de Chile esa no es la actitud que debe tener”, añadió.

Posteriormente, subió el tono contra la alcaldesa y precandidata presidencial de la UDI: “Quién se cree Evelyn Matthei y su entorno. Si no estamos hablando con la reina Victoria, ni con la reina Isabel. Esto es una democracia”.

La respuesta no se hizo esperar. De acuerdo a lo informado por La Tercera, desde el equipo de Matthei detallaron que la invitación fue realizada por parte de Katherine Martorell (RN) a Cecilia Pérez (RN).

La primera trabaja en la Municipalidad de Providencia mientras que la segunda desempeña funciones en la Municipalidad de La Florida.

Según señalaron, la invitación se envió cerca de la medianoche del domingo, misma hora que el resto de mensajes a los otros candidatos ganadores de Chile Vamos.

A pesar de que desde el equipo de Carter señalan que a esa hora Martorell se contactó con Pérez, dicho mensaje fue leído cerca de 7 de la mañana del otro día. Además, apuntan a que Reyes debió ser invitado personalmente, dado que tanto Matthei como miembros de la UDI tienen su teléfono personal.

El propio Reyes afirmó al citado medio que “si hubiesen tenido la intención de invitarme, se contactan directamente conmigo y no a través de terceras personas, de madrugada. Me parece que eso es equivalente a no haber querido hacerlo“.

“Yo no funciono a través de mensajeros, de Rodolfo Carter, ni Cecilia Pérez. Yo soy Daniel Reyes, tengo casi 40 años, gané la elección y lo que correspondía era haberlo hecho a través mío”, sentenció.