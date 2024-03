“Como todo cambio de paradigma, genera mucho revuelo”. De esta forma responde Tools for Humanity (TFH), la empresa detrás del proyecto Worldcoin, a las distintas acusaciones de vulneración de privacidad que ha recibido durante la última semana en Chile.

La iniciativa aterrizó en el país en 2021 como una nueva tecnología que promueve la verificación de humanidad debido a los acelerados avances tecnológicos, sobre todo, de la inteligencia artificial.

En 2019, Alex Blania y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y uno de los creadores de ChatGPT, fundaron THF como una empresa que busca implementar un sistema económico más justo. Esta organización es la que está detrás del desarrollo de Worldcoin, un protocolo que dice promover la equidad y descentralización financiera a través de criptomonedas y la autenticidad humana.

La compañía está constituida en Islas Caimán, en el mar del Caribe. ¿El motivo? Es la “mejor forma” para conformar una organización autónoma descentralizada (DAO, por su sigla en inglés), dicen desde la empresa a CNN Chile.

Martín Mazza, gerente regional de Latinoamérica de Tools for Humanity, comenta en entrevista con CNN Chile que la génesis del proyecto apunta a combatir la desigualdad que existe en la economía digital y la falta de verificación humana.

“Viendo un poco lo que sucedió con Bitcoin, que principalmente favoreció entre el 1 y el 2% de la población a nivel mundial, (la idea) era plantear este desafío y (preguntarse) qué hubiese pasado si todos hubiésemos tenido acceso a esa tecnología, si todos hubiésemos tenido acceso a Bitcoin desde el día uno por igual. Por eso se crea este concepto de Worldcoin, de ‘bueno, planteémonos lanzar una nueva criptomoneda con alcance mundial para todas las personas’”, sostiene.

Para enfrentar este desafío, sostienen desde la compañía, el proyecto contempla tres aristas principales: World ID, Worldcoin y World App, iniciativas que sirven para diferenciar qué es humano y qué es un bot en el contexto de una economía global y un mundo conectado a Internet.

“Para mí se trata de entender que la Internet que hoy tenemos está bastante concentrada en unas pocas plataformas. Hay posiblemente tres o cuatro compañías a nivel mundial que consolidan casi todo el acceso y los servicios que consumimos en Internet, donde el modelo de negocio prevaleciente en los últimos 20 años es: entregamos muchísima información que es monetizada para acceder a estos servicios”, comenta Mazza.

“Nosotros, pensando que esto va a cambiar ya que como usuarios cada vez vamos a ser más conscientes de nuestra privacidad y con quién compartimos nuestra información, es que se diseñó esto en la fundación de Worldcoin: la forma de que los usuarios estén empoderados con su propia privacidad para permitir una Internet donde no hace falta estar entregando tu información para acceder a servicios. Que nosotros, como usuarios, preservemos nuestra privacidad, nuestro anonimato en un mundo 100% online, pero aun así que sea una forma de poder seguir interactuando y accediendo a ciertos servicios”, añadee.

El proyecto propone tener un protocolo de identidad 100% privado, anónimo y en control de los usuarios, para que el día de mañana sirva, por ejemplo, para validar que hay un humano detrás de un posteo en una red social, en la respuesta de una o en la obtención de una promoción de un sitio de e-commerce, y sin tener que entregar información, dice el líder regional.

La controversia

Worldcoin ha causado revuelo mediático en la última semana en Chile, luego de ser acusado de obtener información biométrica a través del iris a cambio de criptomonedas propias de la iniciativa, las cuales luego pueden ser convertidas a pesos chilenos por las personas.

Sin embargo, desde THF descartan a CNN Chile que la empresa vulnere neuroderechos y aseguran que la entrega del dinero (o token) es parte de un incentivo para formar parte de la comunidad y que se otorga “por el simple hecho de ser seres humanos“.

En total son 10 tokens los que las personas reciben desde Worldcoin, los cuales, como toda criptomoneda, tiene una fluctuación variada. Pero usuarios han comentado que han recibido hasta cerca de $90 mil en total.

Para acceder a ellos -y aquí es donde está lo controversial de la situación-, los usuarios deben descargar la aplicación World App desde Apple Store o Play Store. Posteriormente, deben crear un usuario y agendar una visita a uno de los módulos donde la fundación tiene el Orb Operator, una especie de cámara con forma esférica con el cual se hace la captura fotográfica de un iris para generar un código.

De hecho, desde Worldcoin sostienen que tras tomar la fotografía del iris y generar el código propio con la verificación el usuario, la imagen es eliminada de sus registros.

Algunos han acusado que en esta visita no se explica el total del procedimiento. Sin embargo, Martín Mazza dice que “sí existe un consentimiento informado (…). Antes de verificar el usuario en una pantalla, tiene que dar su consentimiento expreso, aceptar los términos y condiciones, aceptar el formulario de consentimiento biométrico y aceptar que tiene más de 18 años. Y, es más, en una oración muy sencilla, en esa misma pantalla, se explica lo que hace Orb“.

“No hace falta que vayas a un término y condiciones y navegues durante 40 páginas para encontrarlo. Está muy sencillo en esa pantalla. O sea, cualquier usuario puede ir a la app, descargarse la app y antes de verificarse, apretar ahí en esa casilla y dice el Orb va a tomar una imagen de tu iris y tu rostro para generar un código de iris y tener que aceptar a eso. Adicionalmente, como esto es un servicio digital, pero que requiere obtener esa prueba de humanidad y requiere esa visita, hay un componente físico, también están las personas en terreno capacitadas para atender cualquier tipo de duda e información que tenga la persona en el momento de verificarse”, detalla.

Pese a ello, esto no ha evitado que Worldcoin tenga que enfrentar a la justicia en Chile, tal como ocurrió recientemente en España.

La semana pasada, CNN Chile dio a conocer en exclusiva la presentación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso del primer recurso de protección en contra del proyecto. ¿La razón? Se acusó obtención de datos biométricos a través del iris sin consentimiento informado y vulneración de derechos de menores de edad.

“En ningún momento del proceso, cuando una persona obtiene su World ID, se le solicita información personal. Nunca Worldcoin te va a pedir tu nombre, apellido, documento, RUT, fecha de nacimiento. Absolutamente nada. A Worldcoin como protocolo, lo que nos interesa desarrollar es la primera comunidad de humanos a nivel mundial, donde sepamos que las personas que tienen un World ID son personas”, dice Mazza.

Luego, surgieron otros dos casos que involucran a adolescentes de 17 años, cuyos padres, en representación de ellos, también acudieron a la justicia denunciando que a sus hijos se les hizo el procedimiento sin el consentimiento de los adultos responsables.

Todos estos casos fueron admitidos por los tribunales, ante lo cual la empresa a cargo debe entregar a la justicia en abril los respectivos informes sobre lo ocurrido.

En paralelo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió un oficio dirigido a Worldcoin en Chile con el propósito de profundizar en la protección de los datos personales de los consumidores.

“Worldcoin es una fundación que está desarrollando un protocolo que preserva la privacidad de sus usuarios, para poder pensar en una Internet donde podemos preservar nuestra privacidad“, reitera Mazza.

👁️Hemos oficiado a @worldcoin para que nos entregue toda la información relativa a sus mecanismos de protección de datos de las y los consumidores [🧵] pic.twitter.com/0QlmnlKAVG — SERNAC (@SERNAC) March 27, 2024

—¿El código que se genera con la lectura del iris lo hacen ustedes? ¿Se utilizan elementos de identidad de una persona, como el RUT o fecha de nacimiento, para crearlo?

—Se usa una plataforma que es de fuente abierta (a través de redes neuronales e inteligencia artificial). Se anunció ya la semana pasada. Cualquier desarrollador puede ir y chequear cómo se construye ese código. O sea, el código, la programación que hay, para eso se puede validar, y aparte está auditado.

Junto a ello, Mazza sostiene que ese código que se genera, con el previo consentimiento del usuario, “queda en poder de la Fundación Worldcoin, digamos como una caja de seguridad donde están todos los códigos de iris de los usuarios y usuarias verificados. Y tú, al momento de completar tu validación en tu app móvil, tienes la llave para interactuar con ese código. Ni siquiera Worldcoin tiene acceso a poder decir qué código con qué usuario“.

“El Orb lo que tiene la precisión para hacer una validación de uno a millones”, añade.

—¿Qué responden ante las acusaciones de vulneración de privacidad que se señalan en los recursos?

—Te niego rotundamente eso. Cumplimos con el régimen de protección de datos de la Unión Europea, cumplimos con la ley de protección de datos de Chile y de cada territorio donde está disponible el servicio.

“Es muy distinto a, por ejemplo, cualquier red social donde estoy subiendo mi biometría todos los días para fotografías, que básicamente es un clic y entregar todos mis datos biométricos. En Worldcoin somos muy claros en esto, cumplimos con las leyes de protección de datos y trabajamos con expertos legales en esta materia antes de lanzar a cualquier territorio”, complementa.

Casos que involucran a menores de edad

En relación con el caso del joven de 17 años cuya madre interpuso un recurso de protección acusando vulneración de los derechos de su hijo, y que fue admitido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Martín Mazza asegura de manera directa que, como compañía, apenas tuvieron conocimiento de lo ocurrido, eliminaron esa información.

Además, sostiene que “Fundación Worldcoin, en la medida que se ha notificado de cualquier incidente de verificación de menores, se procede con la rectificación y eliminación de esa información“.

“Me hubiese encantado que la madre no haya perdido tanto tiempo. Es muy fácil desde la app, en dos clics, interactuar directo con la Fundación Worldcoin y solicitar la eliminación de los datos. No es que tienes muchos pasos, es muy sencillo hacer esta solicitud y cada vez que tomamos conocimiento de esto, actuamos de esta manera y lo investigamos”, añade.

CNN Chile también le consulta sobre el segundo caso conocido que involucra a una joven de 17 años. “En general con esto, y como padre yo también, creo que hace falta educar mucho, tanto desde nuestro lado como en general. Yo veo a mis hijos consumiendo streaming, videos y las cosas que pueden ver ahí un nene de ocho años, y si yo no le doy contexto de los contenidos que está viendo y de cuándo puede, qué no, qué sí, entonces también creo un poco, es un poco educar y dar ese contexto”, responde.

“Sí te puedo decir de nuestro lado que cada incidente lo investigamos en profundidad, se rectifica la información en caso de que el padre no lo solicite ni esté el pedido expreso de esto“, agrega.

—Pero, ¿por qué se les llegó a hacer los procedimientos a estos menores edad? ¿Fue un error? ¿Cuál es la explicación? Porque finalmente sucedió.

—Worldcoin no te va a solicitar tu carnet de identidad ni nada para verificarte, justamente porque, si no, estaríamos vulnerando la privacidad de los usuarios. La premisa de esto es: no se te solicita ninguna información personal, al contrario, solo verifica que eres humano y todos tenemos derecho a acceder a esta plataforma, todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Y Worldcoin te está dando un mecanismo para eso, está dando un mecanismo para pensar en una Internet donde pensemos en otras formas de interactuar sin que nos estén monetizando la información.

—Entonces, ¿no hacen reparo que la persona sea menor de edad?

—Todo el personal en terreno está capacitado. Frente a la duda, no se puede verificar. No se puede solicitar un documento, pero tampoco se puede verificar. No se puede verificar una persona. Y las personas tienen que dar su consentimiento que tienen más de 18 años. Todas las personas que se verifican tienen que aceptar que tienen más de 18 años y todo el personal está entrenado para prevenir cualquier tipo de verificación de menores.

La conectividad con otras aplicaciones

World ID en aplicaciones / WORLDCOINActualmente, Wordcoin, a través de World ID, puede ser utilizado en distintas plataformas digitales, como Telegram, Discord, Reddit, Shopify e incluso Minecraft. Martín Mazza comenta a CNN Chile que el incentivo es mayor: que a futuro las personas, para tener la certeza de que están interactuando con otro ser humano, solo les bastará con que en dicho espacio se solicite esta identificación que contempla el proyecto.

“En la medida que haya más personas que se vayan sumando a la red, creemos que se va a volver también más sencillo después de desarrollar esos casos de uso. Y a la vez hay que trabajar eso también”, sostiene.

“Es un cambio de paradigma muy significativo”

Los cuestionamientos a Worldcoin a nivel mundial se han ido incrementado.

Además del caso chileno, en Argentina existe la interrogante sobre qué pasará con el proyecto luego de darse a conocer lo ocurrido en España. ¿Qué pasó? A principios de marzo, la Agencia Española de Protección de Datos le prohibibió de manera preventina a TFH que escanee el iris de las personas. Esto con el fin de prevenir la cesión de datos personales de los usuarios.

La empresa respondió la semana pasada con el anuncio de acciones legales: “Nos decepcionó que el regulador español eludiera el proceso y las normas aceptadas por la UE, lo que no nos deja más remedio que presentar una demanda“.

“Todos los servicios de verificación de World ID han sido pausados en España, sin embargo World App, la primera billetera creada para el proyecto Worldcoin, sigue disponible”, añadió.

—¿Por qué crees que Worldcoin ha causado tanto revuelo?

—Es un cambio de paradigma muy significativo. Yo realmente creo que una plataforma como esta puede ser exitosa, puede tener un impacto muy positivo en cuanto a pensar en una Internet más humana y menos concentrada (…). Y como todo cambio de paradigma, cosa disruptiva, genera mucho revuelo inicialmente (…). Yo creo que cada vez más vamos a ser más conscientes por nuestra privacidad, por nuestros datos y esto creo que es un cambio de paradigma que se viene.

Finalmente, Martín Mazza reitera que Worldcoin da una posibilidad para que en el futuro la sociedad piense en tener, por ejemplo, una red social donde los datos no sean monetizados. “Y yo digo, si a World ID le va bien, World ID te resuelve eso sin tener que asociar ninguna tarjeta de crédito, sin tener que pagar, y los usuarios, si eso sucede y va bien, potencialmente los usuarios también pueden participar de ese valor de la red a través del Worldcoin“, sentencia.