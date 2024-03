El director ejecutivo de Fundación Kamanau, Moisés Sánchez, recurrió este jueves a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar un recurso de protección con el cual acusa que la empresa internacional Worldcoin violó la obtención de datos biométricos a través del iris.

El caso

El pasado miércoles 13 de marzo, Sánchez acudió al Mall Marina, en Viña del Mar (Región de Valparaíso), para conocer detalles de la innovadora tecnología de la compañía de Sam Altman, uno de los creadores de ChatGPT.

De manera previa, había solicitado una hora por medio de la aplicación de Worldcoin. La dirección que le dieron para saber detalles de este sistema fue la del centro comercial que está ubicado en Avenida Libertad 1348, en la Ciudad jardín, relata en la acción judicial.

“Al llegar a este recinto, me percató que la empresa tenía presencia a través de un stand modular muy sencillo en medio de un pasillo del centro comercial, lo que me llamó la atención. Me atendí con uno de los promotores, quien me explicó el funcionamiento de la aplicación, y cómo se obtenía el escaneo del iris a través de un dispositivo que tenían disponible y a la vista del público en ese lugar”, continúa.

Moisés comenta a CNN Chile que tras aceptar los términos y condiciones, como ocurre en cualquier otra aplicación de smartphone, se activó un dispositivo llamado ORB, que es el que finalmente le escaneó el iris.

“Entonces, al mismo tiempo que tienes el teléfono en tu mano, te ponen la cámara frente a tu ojo y ya está listo, e inmediatamente lo que te parece es un bono que te dan de una criptomoneda que ellos tienen”.

El monto era equivalente a $89.999 y luego, le explicaron la forma de cómo convertir de manera concreta ese dinero en pesos chilenos y cómo obtenerlo a través de la CuentaRUT de BancoEstado.

“Entonces, es una cosa muy loca. No es solamente que te den un bono de entrada, sino que siempre vas a estar recibiendo plata a cambio de hacer la entrega de tu iris, de la entrega de tu información biométrica”, agrega.

—¿En los términos y condiciones aceptados no aparecía esta información?

—Aparece en los términos y condiciones. Si te pones a revisar los términos y condiciones, dice efectivamente que ‘a cambio de que usted se inscriba en esto, lo vamos a meter en este sistema de generación de valores a través de criptomonedas’.

Sin embargo, “lo que no te explican son todas las vueltas que tiene la empresa, los objetivos poco claros”, dice Moisés.

Incluso, comenta que los estándares internacionales exigen que este procedimiento se realice mediante consentimiento informado, es decir, “que te expliquen claramente cuál es la finalidad única y específica (de la acción), que te expliquen cada detalle de la operación, que tenían cuál es el encargado y el responsable en caso de problema. En este caso no te explican nada”.

El demandante también acusa que la operación digital no cuenta con salvaguarda para menores de edad: “Yo fui y no me pidieron la cédula de identidad, ni nada, porque no te la pidan. Entonces, esto expone a los menores de edad”.

“En tercer lugar, si te metes en la aplicación de Worldcoin, te muestra que esto está habilitado para operar con muchas plataformas que funcionan en Chile, como Mercado Libre, Shopify, Telegram y, también, con Minecraft y Discord, estas dos particularmente son muy utilizadas por los menores de edad. Entonces, imagínate la combinación explosiva que es que la misma aplicación con la que los niños juegan o se comunican, tú puedes entrar a través de un sistema que te va dando plata”, añade.

El recurso

Moisés dice a CNN Chile que lo que busca con la presentación del recurso de protección es que se establezca que Worldcoin detenga la captura de iris por dinero. En segundo lugar, que se implementen salvaguardas en sus políticas de privacidad, especialmente, en favor de menores de edad. “El interés de que esto es que no siga pasando en Chile”, afirma.

—Tú aceptas los términos y condiciones, pero el procedimiento es el erróneo. Ese es técnicamente el problema: el procedimiento es el erróneo, porque ellos usan un procedimiento de consentimiento que usa cualquier aplicación, y esto requiere un consentimiento informado, que es un consentimiento de alto estándar, que es diferente, que es el mismo que usa cuando te quieren hacer un tratamiento genético. Entonces, ellos se van por la vía fácil que lo que logra como efecto es omitir la necesidad de informar todo y ahí es donde entre la oscuridad, y si a eso le sumas el sentido económico, es claramente una situación que vicia el consentimiento de las personas.

De este modo, la idea de la acción es que haya un impacto que logre modificaciones “más globales”, así como también, que sirva para hacer un “llamado de alerta” al Estado de Chile para que se regularicen este tipo de situaciones, “y saquen de una vez la actualización de la Ley de datos personales que está trabada en el Congreso”.

Por medio de un comunicado, el abogado de esta acción judicial, Ciro Colombara, comenta que esta discusión se ha dado también en otros países, y citó como ejemplo a España.

“Hace muy pocos días en España han resuelto que el modelo de negocios o la actividad que desarrolla esta empresa es claramente ilegal y contrario a las garantías constitucionales y tanto es así que se ha prohibido su funcionamiento”, declara.

El director ejecutivo de Fundación Kamanau recordó el caso que protagonizó en agosto de 2023 el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, cuando de forma histórica, la Corte Suprema acogió el primer recurso a nivel mundial para evitar que la empresa internacional de neurotecnologías Emotiv pueda leer la mente por neurodatos.

A propósito de la acción que encabeza Sánchez, el también exsenador dice a CNN Chile que en la actualidad el recurso más valioso, o los “combustibles del futuro”, son los datos.

“En el pasado la disputa era por los pozos petroleros para tener el petróleo, hoy día el campo batalla, los pozos petroleros son los cerebros, y lo que está en disputa permanentemente es la captura de la atención para sacar datos de tu cerebro o ponerle otro dato a tu cerebro”, sostiene.

Horas después, Girardi también se sumó a la acción judicial contra la empresa internacional.

Respuesta de la empresa

—¿Han podido hablar con la empresa la respecto?

—No hemos podido hablar con la empresa, básicamente porque la empresa está en Islas Caimán, entonces, es una dificultad. De hecho, en muchos países, por ejemplo, en Argentina, cuando las autoridades han querido hacer acciones contra ellos, ellos se excusan por razones de jurisdicción.

CNN Chile se contactó con Worldcoin para conocer su versión:

“La Fundación Worldcoin opera dentro del marco normativo de las leyes que rigen el tratamiento de datos personales en los mercados en los que Worldcoin está disponible.

Worldcoin fue diseñado para proteger la privacidad individual y ha establecido un sólido programa de privacidad, que cumple con los más altos estándares que rigen el procesamiento de datos personales a nivel mundial.

La participación en el proyecto es voluntaria y fue concebida para dar a las personas control sobre su información. Por regla general, el proyecto no busca recopilar ni almacenar datos biométricos y solo lo hará si los usuarios aceptan y dan su consentimiento para ello”.