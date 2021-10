El abogado y ex fiscal que fue marginado tras investigar el financiamiento irregular de la política, Carlos Gajardo, señaló que la revelación sobre los aportes irregulares de empresas pesqueras que recibió el candidato presidencial Sebastián Sichel en su postulación para diputado en 2009, es consecuencia “de no haber investigado profundamente esto en su momento” por parte de las autoridades.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, Gajardo sostuvo que el tema “es un problema muy grave que tiene la democracia y que, desgraciadamente, en su momento esa gravedad no fue aquilatada por el actual fiscal nacional, Jorge Abbott, para haber entendido que esto debió haber sido perseguido con mucha firmeza por el grave daño que le provoca finalmente a la democracia”.

Leer también: 5 claves del reportaje que reveló las irregularidades en la campaña de 2009 de Sebastián Sichel

“Piense usted que un hecho que estamos conociendo hoy día de hace más de 10 años, el grave efecto que provoca en una candidatura política, porque, por cierto, la ciudadanía en general no tolera este tipo de acciones. Pues bien, esto que lo venimos a conocer 10 años después es también consecuencia de no haber investigado profundamente esto en su momento”, agregó.

El ex fiscal sostuvo que “se repite lo que pasó también en el caso Dominga. La Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos en estos temas está muy al debe y son grandes responsables de que 10 años después todavía estemos sintiendo los efectos de esta forma de corromper la democracia y del hecho de no haber investigado profundamente estas acciones”.

Leer también: Renuncia coordinador de campaña de Sichel tras reportaje sobre aportes de pesqueras en campaña de 2009

Tras ser consultado si, bajo su experiencia, puede un candidato no enterarse y no tener absolutamente nada de conocimiento respecto de cómo se financió su campaña política, Gajardo respondió que no.

La interrogante se debe a que luego de la emisión del reportaje de CNN Chile y CHV Noticias, Sichel aseguró que “nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte”. Además, apuntó a que el financiamiento de su campaña y rendición de gastos electorales “estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano” y que “los informes al Servicio Electoral fueron aceptados sin reparos”.

“Efectivamente el financiamiento de una campaña es una de las cosas fundamentales que todo candidato tiene que estar en conocimiento, pues es la manera principal en que la campaña toma impulso y sigue adelante”, dijo el ex fiscal.

Leer también: Sichel tras revelaciones sobre financiamiento de campaña en 2009: “No son más que un burdo intento por dañar mi honra”

“En este caso, además hay un dato fundamental para corroborar ese hecho: una de las personas involucradas es una persona extraordinariamente cercana al entonces candidato Sebastián Iglesias y también al hoy día candidato Sebastián Sichel. El señor Cristóbal Acevedo, un abogado de más que confianza con una larga amistad con el señor Sebastián Sichel y, por lo tanto, en sus explicaciones más que hacerse los ofendidos, uno más bien esperaría explicaciones del tipo de decir si prestó o no prestó los servicios para la pesquera”, añadió.

“En el comunicado, ninguna referencia hay de eso, por lo tanto, evidentemente uno puede desprender, que como queda de manifiesto en los correos electrónicos que se emitieron ayer en el reportaje, esos servicios no se prestaron de personas muy cercanas al propio Sebastián Sichel para financiar su campaña, a mí me parece que es bastante evidente, como lo indica en general la experiencia en este tipo de casos, que el candidato está en conocimiento de la manera en que se está financiando su campaña”, sentenció.