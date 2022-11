El diputado independiente René Alinco no descartó recurrir a la justicia tras las denuncias de haber asistido a trabajar este martes a la Cámara de Diputadas y Diputados con hálito alcohólico.

Luego de interrumpir en Sala el discurso inaugural que realizó el nuevo presidente de la corporación, Vlado Mirosevic, Alinco fue acusado por algunos de sus pares de haber estado bebido. Debido a esto, fue expulsado de la bancada del Partido Por la Democracia (PPD) y se anunció que su caso será llevado a la Comisión de Ética.

¿Qué dijo Alinco?

Este miércoles, el parlamentario entregó su versión de los hechos, negó haber bebido alcohol en la jornada laboral, acusó que están queriendo “desmerecer” su opinión política y no descartó recurrir a la justicia para zanjar el caso.

“Esta situación que me aqueja no es de ayer ni de antes de ayer, viene desde hace varios días atrás. Yo diría un par de meses”, comenzó Alinco.

“Cuando fui elegido presidente de la Comisión del Control de Inteligencia, me acusaron que había traicionado -no sé a quién- y que había pactado con la derecha”, expresó. Posteriormente, el diputado afirmo que también “se intentó por parte de la ex presidenta de la bancada, la diputada (Carolina) Marzán, sacarme de la Comisión Investigadora de la PDI, cosa que no pudo hacer porque fue ratificada por la secretaria de la comisión y le dio la interpretación jurídica correspondiente como ministra de fe. No me pudieron sacar”.

Luego, continuó, “se produce una censura contra la presidenta de la Comisión de Agricultura, la diputada (Consuelo) Veloso, por parte del diputado (Juan Antonio) Coloma, la cual yo apoyé esa censura e inmediatamente -al otro día o en la tarde- se me sacó sin derecho a defensa o a explicar por qué mis razones, de parte del jefe de bancada, Cristián Tapia, quien dijo que se había hecho y que era por unanimidad ese acuerdo de sacarme de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Obras Públicas”.

En ese sentido, Alinco aseguro que eso “es una falsedad, porque no se hizo reunión. En esa oportunidad tampoco se me consultó cuál eran mis razones políticas”.

Respecto a las acusaciones de haber tenido hálito alcohólico, Alinco afirmó que “los que tienen que probar (que bebí) son los que me están acusando. Esos tienen que probarlo. Pero nadie plantea las razones de fondo y es cosa que ustedes (los periodistas) analicen los acontecimientos”.

“La primera vez que se me acusó de que yo estaba vendido, que estaba tranzando con la derecha, fue cuando fui elegido presidente de la Comisión del Control de Inteligencia. O sea, aquí hay todo un proceso y eso no es así”, continuó.

Fue en ese momento cuando el parlamentario emplazó a la acusación que le hizo el diputado del Partido Humanista (PH), Hernán Palma, “seguramente le molesta el olor a pueblo. Aquí también vienen olores bastante extraños y, por lo tanto, habría que poner un sistema para determinar, porque yo tengo entendido que lo único para determinar el hálito es justamente un examen médico”.

“Es más, todavía, hasta este momento, no he recibido ninguna notificación oficial”, aseguró. “Yo estuve ayer en la Comisión de Control de Inteligencia 8:45 de la mañana, nos reunimos hasta las 10:30 más o menos y de ahí vinimos a la Sala y estaba hablando el presidente”, añadió.

“Por supuesto que no bebí alcohol”

En ese instante, uno de los periodistas presentes en el Congreso le consultó directamente si bebió alcohol. “No, por supuesto”, respondió.

“Me gustaría que algunos revisen tal vez las oficinas de algunos integrantes de este Congreso y les aseguro que más de alguna botellita van a encontrar por ahí (…). Ya los vamos a decir con nombre”, agregó.

“Yo voy a decir de qué se me está acusando, qué pruebas, qué elementos tiene la Comisión de Ética, porque hasta este momento no me ha llegado ninguna citación”, sentenció.

“A veces mi pasado me condena”

Finalmente, el diputado Alinco se sinceró y dijo: “A veces mi pasado me condena, pero lo principal no es el (tener) hálito alcohólico o no, sino cómo se está actuando acá. Acá hay verdaderas redes de poder y claro que estoy de acuerdo con que se modifique el reglamento, que sea un reglamento democrático. Puedo ser perseguido, pero jamás voy a ser sometido”.

“Ayer el presidente de la Cámara manifestó que todas las palabras soeces y cosas por el estilo se iban a borrar de las actas y eso me parece un crimen histórico. El presidente de la Cámara pretende editar la historia y eso no es así. Por lo tanto, yo también le dije que no estaba de acuerdo con la decisión que él está tomando”, continuó.

En ese sentido, Alinco le “recordó” a Mirosevic “que él es presidente de la Cámara, no es el dueño de la Cámara de Diputados, y que todos tenemos el legítimo derecho de tener nuestra visión y nuestras opiniones particulares. Por lo tanto, yo eso no lo voy a dejar de hacer jamás”.

“Voy a ver cuáles son las resoluciones, las pruebas que tienen en cuanto a la acusación que se me está haciendo y, si no, como lo hacen los poderosos en Chile, yo también, humildemente, recurriré a la justicia para que esta situación que se me está acusando hoy día para desmerecer mi opinión política sea aclarada. Y a lo mejor, en un par de meses más, el presidente, si es hombrecito, tenga que pedirme disculpas”, concluyó.