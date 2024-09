Encuentran cadáver de un hombre en Lampa: Tiene dos impactos balísticos

Según la información preliminar entregada por la PDI, la víctima corresponde a un hombre chileno de 29 años.

La mañana de este sábado, el cadáver de un hombre fue encontrado en plena vía pública de la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

¿Qué pasó?

El cuerpo fue encontrado en la calle Abraham García de la comuna. Según la información preliminar, la víctima corresponde a un hombre chileno de 29 años.

De acuerdo con los primeros antecedentes dados por la Policía de Investigaciones (PDI), el cadáver tenía dos impactos balísticos, uno en la cabeza y otro en el área del tórax.

El fiscal ECOH Yasne Pastén sostuvo que “podríamos indicar preliminarmente que él no se movió. Que él no caminó herido. Que él no fue trasladado. En realidad, este es el lugar, a mi juicio, donde lo agredieron y donde cayó”.



