“Entregaremos un municipio en mejores condiciones que el que recibimos”: Ríos reconoce derrota ante Sebastián Sichel en Ñuñoa

La actual alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, Emilia Ríos, reconoció la noche de este domingo su derrota ante el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, en la carrera por el municipio.

Ríos, candidata del Frente Amplio (FA) manifestó entre lágrimas su pesar por los resultados de los comicios electorales, expresando que “hemos llegado a la convicción como equipo de que la victoria es de mi contendor Sebastián Sichel, a quien felicito por su triunfo y por supuesto quiero agradecer profundamente a las vecinas y vecinos durante estos tres años en los que trabajamos codo a codo y hoy día tenemos la certeza de que entregaremos un municipio en muchas mejor condiciones que el que recibimos”.

En tanto, a través de sus redes sociales también agradeció “a cada una y uno de ustedes por ser parte de este camino. Han sido tres años de trabajo intenso, de enfrentar desafíos importantes para construir juntos una Ñuñoa más justa, segura y verde​​”.

“Aunque esta vez el resultado no fue el que esperábamos, estoy profundamente agradecida por el apoyo que recibí durante esta campaña tan dura, pero llena de convicciones y de propuestas que nos representan​​. Felicito a Sebastián Sichel por su triunfo y le deseo éxito en su gestión. Mi compromiso con Ñuñoa sigue intacto; continuaré trabajando por nuestra comunidad, porque el amor por Ñuñoa y el deseo de ver mejor a nuestros barrios es más fuerte que cualquier resultado. Gracias Ñuñoa, por la gran oportunidad y el honor de haber sido su alcaldesa”, puntualizó la jefa comunal.

¿Qué dijo Sebastián Sichel?

Por su parte, Sebastián Sichel, el próximo alcalde de la comuna, valoró el resultado de las votaciones, asegurando que “este triunfo demuestra que la política polarizada no le hace bien a Chile, que no le hace bien el odio y que necesita mucho más encuentro”.

Ante la consulta sobre el contacto con Emilía Ríos tras conocerse su victoria, Sichel aseguró que mantuvieron mensajes de WhatsApp “con mucho cariño”.

“Lo he dicho siempre, tengo diferencias profundas con la gestión que hizo el Frente Amplio en esta comuna, no con la persona de Emilia Ríos, siempre he hecho política de debate de proyectos. Creo que el municipio tenía debilidades en su gestión”, sostuvo, invitando a los votantes de su rival a “unirse” a su proyecto.