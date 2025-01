Emilia Ríos anuncia que está embarazada de su primer hijo: “No podemos más de la emoción”

La actual subsecretaria del Deporte informó en redes sociales que junto al abogado Patricio Hidalgo serán padres. “Sabemos que tienes muchas ganas de venir”, escribió.

La tarde de este martes, la exalcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, anunció que se encuentra embarazada de su primer hijo.

En redes sociales, específicamente Instagram, fue que la actual subsecretaria del Deporte reveló que junto a su pareja, el abogado Patricio Hidalgo, serán padres.

“Hace no tanto tiempo, el que ahora es mi marido y yo nos pusimos unos anillos para simbolizar que queríamos estar juntos para toda la vida. También para decir que ya soñábamos con que todo eso que nos amamos algún día se transformara en un integrante más”, partió señalando.

La otrora jefa comunal continuó afirmando que “hoy estamos esperando a nuestro primer hijo y no podemos más de la emoción y felicidad que significan sentirte crecer de a poco e imaginarnos cómo serás cuando llegues. Sabemos que tienes muchas ganas de venir”.

Contraloría detecta irregularidades y Ríos responde

Hace algunos días, un informe emitido por Contraloría reveló irregularidades en el uso de recursos municipales durante la campaña de Ríos por la reelección en la comuna de Ñuñoa, específicamente en lo referido a un “uso reiterado de la imagen de la alcaldesa en el período de campaña” en las redes sociales institucionales.

“Se constató el empleo de plataformas, como las RR. SS. de la municipalidad y la CMDS (Corporación Municipal de Desarrollo Social), para difundir contenido que promovía implícita y explícitamente la imagen de la entonces alcaldesa, lo que es una falta grave al principio de probidad administrativa”, señala el documento.

El pasado 10 de enero, Ríos se refirió al informe en un comunicado. “Luego de una exhaustiva fiscalización, el resultado de este proceso arroja observaciones que solo se refieren a aspectos puntuales y específicos, propios de la gestión administrativa”, señaló.

“Expone fallas administrativas de orden menor y no da cuenta de ninguna situación que no pueda ser subsanada en el plazo indicado por Contraloría para responder aspectos pendientes y observaciones (…). Por el contrario, de este informe no se desprende ningún antecedente que sea indicativo de problemas que excedan el mero ámbito administrativo”, agregó.