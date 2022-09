La diputada mapuche, Emilia Nuyado (PS), criticó que el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios aún no haya sido parte del debate que llevan a cabo los distintos partidos políticos. Esto en el marco del próximo proceso constituyente que redactará una nueva Carta Magna.

A juicio de la parlamentaria, “es una burla que este tema sea considerado de segundo orden, cuando lo que se busca es una Constitución que una a todos y todas”.

“Me parece racista dejar para el último la discusión de escaños reservados para pueblos originarios. Aquí claramente hay sectores conservadores y de la derecha que no les gusta la participación indígena, pero no puedo entender que las fuerzas del denominado socialismo democrático tampoco estén empujando este tema como corresponde”, señaló.

Sobre este punto la parlamentaria hizo un llamado “a la gente de mi partido y de la izquierda que no se olviden de los pueblos originarios, no sigan cometiendo los mismos errores. Que los partidos no se olviden que hasta el día hoy, el Estado chileno tiene una deuda con las primeras naciones”.