“No tienen disposición de acuerdo”: Elizalde acusa a parte de la oposición de usar pensiones para “cálculos electorales”

El secretario de Estado afirmó que el Gobierno está enfocado en mejorar las pensiones y lamentó que algunos actores políticos obstruyan el progreso por motivos electorales.

Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se refirió este jueves al debate en torno a la reforma de pensiones que actualmente se desarrolla en el Congreso, emplazando a quienes se oponen y asegurando que estos se mueven por “cálculos electorales” y no por el bienestar del país.

El secretario de Estado también destacó la voluntad de algunos sectores de la oposición, especialmente los representados por Chile Vamos, de llegar a un consenso sobre el tema previsional.

Sin embargo, lanzó duras críticas al Partido Republicano, al que acusó de priorizar intereses a corto plazo.

Lee también: Jara apunta contra Matthei tras sus dichos sobre reforma previsional: “Además de su twitter no hemos tenido ninguna noticia”

“Existen dos actitudes frente a este proceso: una que se basa en los cálculos electorales, pensando en qué partido puede obtener más beneficios inmediatos, y otra que está genuinamente preocupada por el bienestar de Chile”, afirmó Elizalde en conversación con T13.

Según el ministro, el Gobierno está enfocado en la mejora de las pensiones, y aunque algunos actores de la oposición comparten esta visión, hay quienes optan por “obstruir” el progreso.

En ese contexto, Elizalde subrayó que quienes rechazan proyectos que podrían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos no están interesados en dialogar ni en un acuerdo que beneficie a la población.

“Yo haría ese contraste porque hay quienes, bueno, no solo critican sino que cuando se votan los proyectos de ley que mejoran la calidad de vida, votan en contra y que, por tanto, no tienen disposición de acuerdo porque están pensando en meses, plazos, intereses electorales puros y duros, y no en lo que el país necesita”, añadió.