El último fotógrafo de Sebastián Piñera retrata sus memorias a un año de su muerte

La exposición, llamada "Retrato presidencial", se inaugurará el jueves 6 de febrero en la Sala Mayor de la Fundación Cultural de Providencia. "No quería dejar pasar el año de conmemoración de su muerte", expresó Marcelo Segura, reportero gráfico del exmandatario.

No había luz, no había agua, los edificios estaban destruidos y había cientos de muertos. Este fue el escenario que se vivió el 27 de febrero de 2010, uno de los días más recordados en la historia reciente del país. Bajo este contexto, Sebastián Piñera asumió su primer periodo presidencial. Sin embargo, no solo ese fue el hito de su mandato; en materia política, marcó un precedente que se mantiene hasta hoy: fue el primer presidente de centroderecha en llegar a La Moneda desde el retorno de la democracia, representando a la coalición de Chile Vamos.

Fue en esos años que el reportero gráfico Marcelo Segura se encontró con el mandatario de ese entonces. Segura trabajaba en el retrato político y también en el área de reportajes del diario La Tercera.

En 2017, lo capturó con su lente en la revista Qué Pasa. Fue ese trabajo el que le dio el pase para realizar la fotografía de su segunda administración y, luego, ser contratado en La Moneda.

El último fotógrafo de Piñera

Segura vivió junto a Piñera su segundo periodo en el gobierno. Su fotografía hace memoria de lo que fue un tiempo con diversos momentos complejos.

Estos sucesos fueron los que lo empujaron a impulsar una exposición para conmemorar el primer año del trágico accidente que provocó la muerte del exjefe de Estado. Segura hizo una revisión exhaustiva de lo que fueron los cuatro años de Piñera, donde revisó cerca de tres mil fotografías y seleccionó 57 imágenes.

“Comencé a retratarlo a diario: en viajes, cumbres, actividades, y a entrar en el espacio más privado del presidente, pasando por un estallido social y una pandemia. Por lo mismo, esta exposición y el libro que preparo están enfocados únicamente en los cuatro años intensos del segundo mandato, y culminan con sus funerales de Estado”, comentó Segura en The Clinic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcelo Segura (@marceloseguraphoto)

“Las imágenes reflejan su humanidad”

La última vez que Segura y Piñera se encontraron fue en un matrimonio, donde intercambiaron un par de chistes y risas. Esto ocurrió tres meses antes del accidente aéreo.

A medida que se acercaba la fecha de su fallecimiento, Segura comenzó a planificar esta muestra, donde plasma su pasión por la fotografía política, pero también la exhibición de diversos sucesos que marcarán a las próximas generaciones.

“No quería dejar pasar el año de conmemoración de su muerte, y hace un mes se me ocurrió armar esta exposición, que es un pequeño extracto del libro que también es autogestionado y que vengo preparando y madurando para una próxima impresión y lanzamiento”, adelantó el fotógrafo.

En ese proceso, complementó que se contactó con la familia Piñera Morel, ya que su opinión era importante, pues existen imágenes de momentos íntimos, como el funeral de la exautoridad.

“No hubo reparos ni tampoco eliminaron ninguna fotografía”, sostuvo, y expresó: “Siempre soy muy cuidadoso con las sensibilidades y nunca pondría imágenes morbosas o que no tuvieran cierta delicadeza emocional”.

La exposición, llamada Retrato presidencial, se inaugurará el jueves 6 de febrero en la Sala Mayor de la Fundación Cultural de Providencia. “Estas imágenes presentan una mirada íntima y profunda a los desafíos y triunfos que enfrentó el presidente Sebastián Piñera desde su segunda toma de posesión: desde la esperanza y las expectativas del inicio de su mandato hasta las crisis que pusieron a prueba su liderazgo y su multitudinaria despedida”, subrayó.

“Las imágenes reflejan no solo su papel como líder, sino también su humanidad, sus interacciones con el pueblo y su legado en la historia de Chile. Un recorrido visual que, más allá de la política, muestra que detrás de cada figura pública hay una historia personal, llena de matices y cargada de emociones”, agregó.

¿Cuáles son las postales favoritas de Segura? Respondió que son aquellas en las que Piñera pasa desapercibido: “En esos momentos en que no se daban cuenta de que yo estaba presente, podía reflejar y capturar la naturalidad del expresidente en su entorno más íntimo”.