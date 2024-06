“El diálogo entre un padre y un hijo cuando este emprende vuelo”: El sentido mensaje de Fernando Paulsen en Música con Contenido para el Día del Padre

El conductor de Última Mirada reflexionó basándose en la canción Father & Son del famoso cantante Cat Stevens e hizo el nexo con la jornada especial que se vive este domingo, el Día del Padre.

It’s not time to make a change

Just relax, take it easy

You’re still young, that’s your fault

There’s so much you have to know

Find a girl, settle down

If you want, you can marry

Look at me

I am old, but I’m happy

“Esta es una canción que para mi generación fue un golpetazo tremendo, porque éramos jóvenes y estábamos todos en la antesala de una cosa inevitable, el abandono tarde o temprano por múltiples razones del hogar familiar”.

En el marco de una nueva celebración del Día del Padre en Chile, el periodista Fernando Paulsen hizo una sentida reflexión en el marco de su espacio “Música con Contenido“ de CNN Chile Radio.

El conductor de Última Mirada reflexionó basándose en la canción Father & Son del famoso cantante Cat Stevens e hizo el nexo con la jornada especial que se vive este domingo, el Día del Padre.

“Es una canción donde el padre conversa con el hijo. El padre más conservador le dice al hijo que se sosiegue, que esté tranquilo, que se tome su tiempo, pero el hijo vive momentos impetuosos. Le dice al padre que su educación ha sido muy estricta, que apenas aprendió a hablar, le dijeron que se callara, que siempre alguien le tenía que de alguna manera indicar el camino en su familia”, relató el también conductor radial de CNN Chile Radio.

I was once like you are now

And I know that it’s not easy

To be calm when you’ve found

Something going on

But take your time, think a lot

Why, think of everything you’ve got

For you will still be here tomorrow

But your dreams may not

Paulsen continuó su sentida reflexión contando que “el padre le dice, oye, yo fui como tú y entiendo que a veces se quieren montones de cosas, pero espérate un poquitito, si quieres pololear y después casarte, cásate. Y el niño dice, mira, cada vez que hablo de esto me desvía la conversación. Recuerdo las veces que yo lloraba a solas porque no había casos que me pudieran entender. Y ahora, ya tengo edad, puedo decidir por mí y es el momento de decir adiós”.

“El diálogo entre un padre y un hijo cuando el hijo emprende vuelo”, cerró el periodista.

All the times that I’ve cried

Keeping all the things I knew inside

And it’s hard, but it’s harder to ignore it

If they were right, I’d agree

But it’s them they know, not me

Now there’s a way and I know

That I have to go away

I know I have to go

