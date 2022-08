El diputado de Renovación Nacional (RN) Eduardo Durán respondió a los cuestionamientos realizados por Gonzalo de la Carrera al Servicio Electoral (Servel). “La ley 21311 art.31 bis obliga a borrar del padrón a mayores de 90 que no hayan renovado su C.I. en 11 años. Eso incluye a detenidos desaparecidos. Joignant y Tagle reconocen tácitamente en entrevistas que no están cumpliendo la ley. No pueden borrar gradualmente a su antojo”, afirmó el ex republicano en Twitter.

Tras aquellas y otras declaraciones, Durán le hizo un llamado a que “se tranquilice, y si tiene antecedentes reales contra el Servel, que vaya a la justicia“.

En cambio, planteó que “si sólo está realizando acusaciones al voleo, lo que hace es un servicio a la opción del Apruebo”.

Por su parte, el diputado RN dijo que confía “plenamente en el Servel, en la transparencia del proceso y en la decisión que los chilenos tomarán el próximo 4 de septiembre”.

Servel analiza acciones legales

El jueves, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, dijo que el organismo estudiará acciones legales tras las polémicas publicaciones que realizó el diputado Gonzalo de la Carrera en su cuenta de Twitter.

“Estamos analizándolo, estudiándolo”, afirmó Tagle.

Una de las publicaciones más polémicas de De la Carrera incluía una foto de un cementerio y la frase “El ApruEVO y el Servel haciendo puerta a puerta”, lo que fue interpretado como una burla a los detenidos desaparecidos. Esta jornada, sin embargo, el diputado sostuvo que se trata de una “lectura maliciosa de la extrema izquierda”.