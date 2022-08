La jornada de este jueves, el diputado Gonzalo de la Carrera publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que desató una serie de críticas por parte de diversas figuras públicas.

“El ApruEVO y el Servel haciendo puerta a puerta”, redactó el ex republicano junto a una foto de un cementerio.

Esto, a raíz de la controversia que causó la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral para el plebiscito de salida que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre

Sin embargo, tras las distintas reacciones que generó la publicación, el parlamentario eliminó el tuit.

En ese contexto, las diputadas Carmen Hertz, Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo anunciaron que recurrirán a la Comisión de Ética de la Cámara para que evalúe lo escrito por su homólogo.

“El miserable y cobarde de @carreragonzalo una vez más explicita su ‘entusiasmo’ por los crímenes de lesa humanidad y las prácticas genocidas”, escribió Hertz el su cuenta de Twitter.

Esto, “ya que en este país no están sancionados ni la incitación al odio, ni el negacionismo, ni la indecencia moral de sujetos como ese”, añadió.

“El concepto de miseria queda pequeño al lado de este despreciable ser. Este engendro con reconocidas tendencias pedófilas es la cara visible y sincera de toda una clase que odia y desprecia al pueblo, es la carnada, el tonto útil de la ultraderecha. La maldad pura”, escribió la diputada Lorena Pizarro.

Por otro lado, Acevedo aseguró que “lo de @carreragonzalo no tiene explicación lógica, traspasando todo límite moral. No quedan palabras para este personaje inescrupuloso que solo expele veneno de sus dichos”.

Lo de @carreragonzalo no tiene explicación lógica, traspasando todo límite moral. No quedan palabras para este personaje inescrupuloso que solo expele veneno de sus dichos. Solicitaré que sea investigado en el Tribunal de ética de la Cámara para que no repita sus imbecilidades. https://t.co/xh9TImOjvD

— María Candelaria Acevedo Diputada (@Candeladiputada) August 18, 2022