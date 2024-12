La dura advertencia de Desbordes a toldos azules del Barrio Meiggs: Serán “erradicados” si no regularizan actividades

El recientemente electo alcalde de Santiago fue enfático en señalar que los comerciantes que venden sin permiso en el lugar deberán regularizar su situación. "Vamos a dialogar rápidamente y vamos a pedirles que se formalicen, pero como corresponde. Les paso el aviso a los comerciantes que están en la calle en Meiggs, a los toldos azules, está lleno de locales desocupados", aseveró.

“Permisos en la calle para quienes hoy día están en comercio ilegal, no va a haber ninguno, cero. No me llamen para eso, no pierdan tiempo”.

Con esas palabras, el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, advirtió a los comerciantes que trabajan de manera informal en el Barrio Meiggs que ya no podrán seguir trabajando de esa manera.

Sus palabras tuvieron lugar en un punto de prensa tras una reunión que mantuvo junto a Claudio Orrego, el reelecto gobernador de la Región Metropolitana. Allí, fue consultado sobre cómo abordará la problemática de los denominados “toldos azules”, que se instalan en plena calle al interior del Barrio Meiggs.

Sobre ello, Desbordes fue enfático en señalar que los Barrios Franklin, Meiggs y 10 de julio, están “capturados por el comercio ilícito, y eso no es tolerable en ningún lugar”, por lo que “van a ser erradicados”.

En ese sentido, invitó a los comerciantes a arrendar dichos locales, “a pagar patente, a iniciar actividades en Impuestos Internos. Yo los voy a ayudar en eso, feliz”.

En el caso de que dichos vendedores no quisieran formalizarse, el alcalde electo subrayó en que usarán las herramientas del “Estado de derecho”, y respetando los derechos de cada ciudadano para “erradicar cualquier actividad no autorizada, punto”.

Sobre esto último, aseguró que se hará coordinando labores junto al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.