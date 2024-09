Dos días después de chats de Hermosilla: La audiencia que selló el desistimiento de querella de Vial Concha contra Compagnon, Valero y Dávalos en el Caso Caval

La audiencia, realizada el 7 de octubre de 2022, cobra relevancia a raíz de los mensajes que el pasado sábado reveló Ciper Chile entre el abogado Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva por el caso Audios- y el empresario Munir Hazbún.

La audiencia empezó a las 15.06 y terminó a las 19.04 del viernes 7 de octubre de 2022. Fueron casi cuatro horas de alegatos. Pero fue una actuación clave que selló el desistimiento de querella de Gonzalo Vial Concha contra Natalia Compagnon, Mauricio Valero y Sebastián Dávalos, en el marco del denominado Caso Caval.

Una audiencia que hoy podría cobrar relevancia a raíz de los mensajes que el pasado sábado reveló Ciper Chile entre el abogado Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva por el caso audios- y el empresario Munir Hazbún.

La historia es así.

El 4 de octubre de 2022, el periodista Juan Pablo Sallaberry reveló en sus redes sociales que el empresario Gonzalo Vial se había desistido de una querella por estafa en el marco del denominado Caso Caval contra Natalia Compagnon, exesposa de Sebastián Dávalos -hijo de la expresidenta Michelle Bachelet- y Mauricio Valero, socio junto a esta última de Caval

Un día después, el 5 de octubre, Luis Hermosilla se contactó con el empresario Munir Hazbún, para hablar del tema.

Hermosilla ejercía como abogado de Vial Concha en la causa, pero además representaba a Munir Hazbún en otros casos. Y en ese momento, Natalia Compagnon, ya separada de Dávalos, era la nueva pareja del empresario. Las conversaciones muestran la inquietud de Hazbún para apoyar a Compagnon en lograr un acuerdo que cerrara el caso.

De acuerdo a la conversación de Whatsapp revelada por Ciper, la preocupación era que el hijo de la expresidenta Bachelet -también querellado por Vial- estuviera intentando boicotear el acuerdo que permitía el desistimiento de la querella, que en la práctica terminaba judicialmente con el bullado caso que estalló en 2015. De hecho, la defensa de Vial Concha había llegado a acuerdos particulares firmados sobre el desistimiento con Compagnon y Valero, pero no con Dávalos.

Fue dentro de este contexto que salió el mensaje de Hermosilla: “Estoy llamando a la Ana Lya”.

En ese entonces, la militante del Partido Socialista, uno de los personajes cercanos a la expresidenta Michelle Bachelet, ejercía el cargo de ministra Segpres en el gobierno de Gabriel Boric. Había asumido hace menos de una semana.

“El abogado Luis Hermosilla me contactó, indicándome que, como abogado querellante, estaba presentando un desistimiento de la querella interpuesta por su representado en contra de la señora Compagnon y el señor Valero, y que se estarían presentando inconvenientes para materializar dicha gestión por el desacuerdo del señor Sebastián Dávalos, quien querría llevar el juicio hasta la últimas consecuencias para demostrar su total inocencia”, relató en exclusiva a CNN Chile la exministra sobre la alusión que se le hizo en el chat de Hermosilla.

“Frente a esta información, le indiqué que no advertía, por mi parte, gestiones posibles de realizar. Por lo tanto, quisiera manifestar que nunca participé, ni tuve relación de ningún tipo, en los hechos y circunstancias relativas al desistimiento de la citada querella”, agregó.

Por su parte, Dávalos respondió a Ciper Chile que “yo no he tenido ningún tipo de comunicación hace una década con Ana Lya Uriarte. Tampoco sé si ella participó o supo del acuerdo por el retiro de las querellas”.

La audiencia del 7 de octubre

El viernes 7 de octubre de 2022 se realizó la audiencia ante el tribunal en juicio oral de Rancagua, de forma telemática y ante los magistrados Roberto Cociña, Marcela Paredes y Rocío Castelló.

En dicha oportunidad, la defensa de Gonzalo Vial Concha, representada por el abogado Ricardo López Zegers, agregó un punto nuevo a lo que había presentado dos semanas antes, el 26 de septiembre: “En atención a lo obrado en esta audiencia, señor presidente, y de conformidad al artículo 118 del Código Procesal Penal, por este acto viene, además, a desistirse de la querella respecto del señor Dávalos”, afirma, incluyendo en el desistimiento al exdirector sociocultural de la Presidencia y solicitando que se le dé traslado a la defensa al objeto de que se pronuncie respecto de esta petición.

“No va a ser ésta la ocasión en que este defensor va a hacer cuestiones que dilaten aquella manifestación de la voluntad de la querellante. Entiende, que aquello está dentro de las facultades del querellante que representa la víctima, en este caso. Además, que ya se han hecho ante el tribunal todas aquellas aclaraciones respecto a la facultad con las cuales se obra respecto del desistimiento de la misma y de lo efecto que estos producen”, respondió la defensa de Dávalos en dicha jornada, según quedó consignado en las actas de la audiencia.

“Sin perjuicio de lo que señala el artículo 119 del Código Procesal Penal, efectivamente tiene a bien esta parte aceptarle el desistimiento al señor representando, en este caso del señor Vial Concha, que en su oportunidad también obró en representación de la empresa Graneles del Sur”, continúa el acta sobre lo planteado por la defensa de Dávalos. “De acuerdo con lo conversado con Sebastián Dávalos Bachelet efectivamente entiende de que esos derechos del artículo 119 se los otorga, sin perjuicio de lo cual, evidentemente esta defensa acepta el desistimiento del señor López Zegers en representación de Graneles del Sur”, plantea.

Esto pese a que en instancias anteriores habían insistido en ir a un juicio oral y se habían mostrado contrarios a llegar a un acuerdo o desistimiento del caso.

En dicha audiencia, y tras los argumentos expuestos por todas las partes involucradas, incluida la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, los magistrados dieron la orden de notificar “para el día 19 de octubre a las 9:00 horas, en forma presencial, los intervinientes incluidos los tres acusados, los cuales se dan por notificados en este acto al señor Dávalos, al señor Valero y don Antonio deberá notificar a su representada, no habiendo más cuestiones que tratar”.

Al final la audiencia se adelantó y se ratificó el desistimiento de la querella de Vial Concha contra Compagnon, Dávalos y Valero.

¿Qué señala el Artículo 119 del Código Procesal Penal?

El artículo 119 del Código Procesal Penal plantea lo siguiente: “El desistimiento de la querella dejará a salvo el derecho del querellado para ejercer, a su vez, la acción penal o civil a que dieren lugar la querella o acusación calumniosa, y a demandar los perjuicios que le hubiere causado en su persona o bienes y las costas. Se exceptúa el caso en que el querellado hubiere aceptado expresamente el desistimiento del querellante”.

Algo que cobra importancia luego de que Pulso diera a conocer este lunes que Sebastián Dávalos presentó el pasado viernes 30 de agosto una demanda contra Gonzalo Vial Concha, que busca una indemnización total de $683.500.000 por los perjuicios sufridos a raíz de la querella criminal interpuesta en su contra.

Junto con señalar a Pulso que la demanda busca “reparación”, Dávalos agregó que “Gonzalo Vial puede haber llegado a un acuerdo con Caval, pero yo no soy socio ni parte de Caval, yo no llegué a ningún acuerdo con él porque sabía que íbamos a ver en un juicio. Su abogado también lo sabía y estaba preocupado justamente de las acciones civiles que podíamos tomar una vez finalizado el juicio. Ese acuerdo lo firmó Gonzalo Vial con Natalia Compagnon y Mauricio Valero a mis espaldas y yo solo me enteré de su existencia en una audiencia. No puede alegar ahora que él no sabía, si yo no firmé ese acuerdo y él tiene copia del mismo”.

En tanto, Gonzalo Vial Concha manifestó al mismo medio su sorpresa por la decisión. “Si la gente de Caval firmó es porque ambas partes estaban conformes. A mí me involucraron en el caso Caval cuando no era el caso Caval. Me extraña mucho porque este asunto ya se había terminado”, afirmó sobre la demanda de Dávalos.