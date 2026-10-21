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DMC confirma tornado en el Maule: Sería de categoría EF-0 y causó daños leves

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Durante la tarde de este miércoles, se reportó el desarrollo de un tornado en la comuna de Retiro, en la Región del Maule.

De acuerdo con la información preliminar, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que podría ser un tornado de categoría EF-0, con vientos asociados de entre 105 y 137 kilómetros por hora.

El fenómeno se habría desarrollado alrededor de las 14:00 horas, afectando al sector rural entre Huaso Chileno y Los Maitenes, en la comuna de Retiro.

La entidad señaló que el paso del tornado provocó afectaciones leves en la zona, ya que se reportó la caída de árboles y daños en la infraestructura.

“Algunas tejas caídas y otras pequeñas piezas de los techos arrancadas, daños en canaletas y revestimientos, ramas de árboles rotas y árboles de raíces poco profundas arrancados”, detalló la DMC sobre los daños.

Por último, recordó que todavía sigue vigente el aviso por el posible desarrollo de nubes convectivas que favorecerían la aparición de tornados y trombas marinas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

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