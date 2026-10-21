DMC confirma tornado en el Maule: Sería de categoría EF-0 y causó daños leves

Durante la tarde de este miércoles, se reportó el desarrollo de un tornado en la comuna de Retiro, en la Región del Maule.

De acuerdo con la información preliminar, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que podría ser un tornado de categoría EF-0, con vientos asociados de entre 105 y 137 kilómetros por hora.

El fenómeno se habría desarrollado alrededor de las 14:00 horas, afectando al sector rural entre Huaso Chileno y Los Maitenes, en la comuna de Retiro.

La entidad señaló que el paso del tornado provocó afectaciones leves en la zona, ya que se reportó la caída de árboles y daños en la infraestructura.

“Algunas tejas caídas y otras pequeñas piezas de los techos arrancadas, daños en canaletas y revestimientos, ramas de árboles rotas y árboles de raíces poco profundas arrancados”, detalló la DMC sobre los daños.

🌪️ #Maule | #Tornado

#Meteochile realizó una evaluación preliminar del fenómeno registrado este miércoles 21 de octubre, a las 14:00 horas, en el sector rural entre Huaso Chileno y Los Maitenes, Región del Maule. De acuerdo con los primeros antecedentes, el fenómeno presenta características compatibles con un tornado categoría EF0, asociado a vientos de entre 105 y 137 km/h y daños leves. 👆🏻Esta clasificación es preliminar. Nuestros especialistas continuarán analizando los antecedentes para determinar si efectivamente se trató de un tornado y confirmar o modificar su clasificación. ⚠️ Sigue vigente el aviso por posibles nubes convectivas con características tornádicas entre Maule y Los Lagos. — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 21, 2026

Por último, recordó que todavía sigue vigente el aviso por el posible desarrollo de nubes convectivas que favorecerían la aparición de tornados y trombas marinas entre las regiones del Maule y Los Lagos.