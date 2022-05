En la jornada de este lunes, el gobierno decretó estado de excepción para las provincias de Arauco y Biobío, y en la Región de La Araucanía. Según la misma ministra del Interior, Izkia Siches, esta medida se realizó con el fin de “hacer ruso de todas las herramientas de Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

Esta situación se da luego de que la propuesta de “estado intermedio” del oficialismo no llegara a buen puerto, debido tanto a las dudas de sus propios parlamentarios, como las de la oposición.

La semana pasada, la diputada de Comunes, Emilia Schneider, había señalado que “no se puede esperar que hagamos lo mismo que se ha hecho antes. Porque las medidas que se han tomado en gobiernos anterior nos han llevado al estado actual”.

Lee también: Senado aprueba en segundo trámite proyecto que reajusta sueldo mínimo y otros beneficios sociales

Sin embargo, este tipo de declaraciones ha traído cuestionamientos a la unidad del Gobierno. El presidente de Partido Liberal, Patricio Morales, afirmó que “no hay política de gobierno que resista el nivel de exigencia que están teniendo los partidos de la coalición. Están amarando de manos al presidente. Es súper importante que los estados de excepción no sean traje a medida para cada uno de los partidos”.

En esa misma línea, el diputado del socialista, Marcos Ilabaca, agregó que “existían sectores al interior del mismo conglomerado del gobierno que no estaban de acuerdo con este estado de excepción intermedio. El gobierno tiene que tomar decisiones, y sobre todo en un ámbito tan delicado como lo es la seguridad pública”.

Lee también: Plebiscito constitucional: Las fechas y tiempos que definió el CNTV para la franja electoral del Apruebo y Rechazo

Sin embargo, su par comunista, Karol Cariola, aseguró que están dispuestos al diálogo y que discutirán en conjunto el futuro de esta medida. “Estamos respaldando las medias que el gobierno esta tomando en este momento. Lo que pase de aquí en 15 días más tendremos que discutirlo. El gobierno va a tener que evaluar las acciones y las distintas medias. Y hemos estado dispuestos al diálogo”, enfatizó.

A su vez, el parlamentario de Convergencia Social, Gonzalo Winter, le restó importancia al hecho que no se pudiera concretar la iniciativa del gobierno. “Yo vi al presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, parado atrás de la ministra Siches respaldando el anuncio. Yo no veo el conflicto, estamos en un momento reflexivo, pero no de conflicto“, concluyó.