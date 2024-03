La ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunirá con el director general de la PDI, Sergio Muñoz, en La Moneda, tras el allanamiento a la casa y oficina del líder de la institución en medio de la indagatoria por presunto pago de coimas a funcionarios del SII y de la Comisión para el Mercado Financiero para obtener información privilegia en favor del empresario Daniel Sauer.

La reunión será a las 14:00 horas.

Si bien durante la mañana había trascendido que el presidente Gabriel Boric citó a Muñoz al palacio presencial, fue la propia Tohá la que descartó la situación.

Personal del OS7 de Carabineros realizó el procedimiento este viernes tras una solicitud del Ministerio Público, y luego de revisar su celular se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI.

Por ello, Fiscalía solicitó la formalización de Muñoz, que se llevará a cabo el martes 19 de marzo.

Previo a la reunión, la ministra del Interior comentó que si bien al Ejecutivo no le corresponde intervenir de ninguna manera en la investigación, “sí le corresponde, y de eso nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”.

Además, expresó que al Gobierno le preocupa la situación y que respetan el trabajo de la Fiscalía, “es un órgano autónomo y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”.