La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó que el presidente Gabriel Boric haya citado a una reunión en La Moneda al director general de la PDI, Sergio Muñoz, tras el allanamiento a su domicilio y oficina en medio de la indagatoria por el Caso Audios y por hechos constitutivos de delito.

“No, no es efectivo. Mala información”, dijo tajante.

Además, señaló que la formalización no afecta la labor que realiza la PDI y Carabineros en el combate contra la delincuencia.

El allanamiento a dependencias del mandamás de la PDI se produjo este viernes en el marco de la indagatoria por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero para obtener información privilegiada en favor del empresario Daniel Sauer.

De acuerdo a Fiscalía, el líder de la PDI será formalizado este martes 19 de marzo por el delito de infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción al artículo 246 del Código Penal. Ambas normativas se vinculan a la difusión de información privilegiada.

La ministra también comentó que al Gobierno le preocupa la formalización de Muñoz y que respetan el trabajo del Ministerio Público.

“Ciertamente como Gobierno nos preocupa. Respetamos el trabajo de la Fiscalía, es un órgano autónomo y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”, declaró.

Si bien acotó que al Ejecutivo no le corresponde intervenir de ninguna manera en la investigación, “sí le corresponde, y de eso nos vamos a preocupar, de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”.

Así las cosas, Tohá dijo que, como administración presidencial, están recopilando antecedentes al respecto.