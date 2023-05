Diputados de la UDI condicionaron esta jornada el diálogo sobre la reforma de pensiones con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hasta que se explique la salida de Christian Larraín, exsubsecretario de Previsión Social.

“El Gobierno se complicó solo. Si hubiesen dicho ‘se va Larraín porque perdió la confianza del Gobierno, agradecemos su servicio’, fin del tema. Pero aquí lo que ha ocurrido es que la ministra Jara acusó públicamente que ha habido una denuncia por acoso sexual y eso es un delito”, sostuvo el diputado UDI e integrante de la Comisión de Trabajo, Henry Leal.

El parlamentario también señaló que cuando existe un delito, la ministra Jara está en la obligación de denunciarlo en 24 horas al Ministerio Público. “Si no lo hace, comete ella un delito de omisión de denuncia. Entonces, si ella dijo que era la causal, pero que hay otro más de fondo, que es lo que ha dicho Larraín (…) queremos que las cosas se aclaren”, añadió.

En esa línea Leal agregó que exigen que “la ministra aclare las cosas, porque si el tema de fondo es que no le gustó que alguien tenía una divergencia, ese es un problema de ellos que han manejado pésimo. Acá el tema es otro, el exsubsecretario Larraín dijo públicamente que él había modelado una alternativa que permitía subir las pensiones, respetando la propiedad de los fondos (…) y sin cuentas nocionales, eso baja el techo del proyecto del Gobierno a más de la mitad”.

“Mientras ella no aclare y dé una buena explicación, nosotros no vamos a conversar con ella, y se lo decimos públicamente y se lo vamos a decir en privado, no vamos a conversar con la ministra, no vamos a avanzar mientras no aclare sus dichos. Aquí hay un tema de fondo, que hay una reforma, que se suba las pensiones a los adultos mayores, estamos de acuerdo, pero necesitamos conversar con ella y que diga la verdad”, concluyó el parlamentario.

Renuncia de Christian Larraín

Cabe recalcar que el viernes pasado el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Christian Larraín Pizarro al cargo de subsecretario de Previsión Social.

“En su reemplazo asume, en calidad de subrogante, Consuelo Maldonado Herrera, de profesión abogada, quien se desempeña actualmente como jefa de gabinete de la Subsecretaría antes mencionada”, informaron desde Presidencia.

En conversación con Agenda Económica de CNN Chile, Larraín se refirió al tema, asegurando que “yo renuncié porque me pidieron la renuncia. Yo no lo sé, eso hay que preguntarle al Gobierno”.

“Me llama la ministra Jara y me dice: ‘tienes que dejar el cargo porque tienes una denuncia de acoso sexual en tu contra’. Mi reacción fue preguntar de qué se trata y me respondieron: ‘no te podemos decir‘”, señaló Larraín.

Tras ser consultado sobre haber dicho un chiste con doble sentido o mencionado alguna una palabra con connotación sexual, el exsubsecretario fue categórico en responder que “nunca he utilizado ningún tipo de lenguaje sexual ni de ninguna otra naturaleza”.

“El ambiente de trabajo en la subsecretaría era distendido y relajado. Existían relaciones de confianza en las que la gente se sentía con la libertad de utilizar diferentes términos en sus conversaciones”, dijo Christian Larraín.

De la misma forma, descartó que haya mantenido alguna relación sentimental en privado con alguna persona dentro de la subsecretaria. “Mi oficina funcionaba con la puerta abierta“, afirmó Larraín.