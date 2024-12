Diputados presentan proyecto que busca eliminar la tómbola y entregar a los padres el derecho de escoger el colegio de sus hijos

El proyecto presentado por la bancada de Demócratas busca reemplazar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) por un modelo que permita a los apoderados postular directamente a los colegios de su preferencia.

En medio de un nuevo proceso de postulación a los diferentes colegios públicos y subvencionados del país, vuelven a aparecer las críticas al actual sistema SAE, que si bien tiene una buena intención, en la práctica se ha transformado en una tortura para miles de apoderados y alumnos del país, señaló la autora del proyecto, diputada demócrata Erika Olivera.

En el primer proceso de este 2024, más de 34 mil estudiantes no quedaron asignados a ningún colegio debido a la concentración de las postulaciones en algunos establecimientos.

La intención de un sistema más justo y la lógica de que los estudiantes acudan al colegio más cercano a sus domicilios se encuentra hoy con la realidad de que no todos los establecimientos poseen la misma calidad, con proyectos educativos integrales y mínimos comunes garantizados.

Es por esta razón que la parlamentaria, junto a la bancada de Demócratas, presentó un proyecto de ley que elimina el SAE y entrega a los apoderados la posibilidad de postular a sus hijos e hijas a los colegios que cumplan con sus expectativas.

La parlamentaria aseguró que es evidente que es necesario fortalecer la educación pública y la particular subvencionada gratuita, “hoy existen colegios con cupos en todos los cursos, mientras en otros no hay nada, pero los costos de un sistema que no ha sido bien implementado no los pueden asumir las familias”.

Por otro lado, agregó, “es una realidad que no todos los colegios tienen la capacidad de asumir la inclusión de manera adecuada y hoy los NNA con necesidades educativas especiales no pueden quedar sometidos a un sistema de algoritmos”.

Esta iniciativa busca modificar diversos cuerpos legales con el objeto de eliminar el Sistema de Admisión Escolar, a fin de garantizar procesos de selección transparentes.

¿Qué modificaciones se harían?

1.- Modificaciones al DFL N.º 2 de 1998

a. Las postulaciones de admisión escolar se realizarán directamente en los establecimientos seleccionados por los apoderados, de forma presencial.

b. Se eliminan aquellas disposiciones que afectan la autonomía de los establecimientos en la etapa de selección.

c. La autoridad competente establecerá por reglamento los procedimientos para aquellos estudiantes que no sean seleccionados o que postulen fuera de plazo.

2.- Modificaciones al DFL N.º 2 de 2010

a. Se establece que los procesos de admisión serán realizados por cada establecimiento de forma independiente.

b. Se exige que los procesos sean transparentes, equitativos y aseguren la igualdad de oportunidades.

c. Se refuerza el derecho preferente de los padres y apoderados para elegir el establecimiento educacional para sus hijos.