La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), se pronunció este martes al levantamiento del secreto bancario en sus cuentas y en las de otras 7 personas, llevado a cabo por la Fiscalía Oriente.

En una declaración pública, la jefa comunal manifestó su apoyo a las nuevas medidas tomadas por el Ministerio Público para profundizar la investigación, señalando que personalmente puso a disposición de la entidad toda su información bancaria y esperaba que el resto de los funcionarios hicieran lo mismo para agilizar el proceso.

“Siempre he señalado que soy la principal interesada en que se conozca a fondo todo lo sucedido. También creo importante señalar que estos hechos no pueden transformarse en acciones políticas porque estamos en un año electoral”, precisó Peñaloza.

¿Qué autoridades deberán levantar su secreto bancario?

Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes. Juan Manuel Masferrer, administración municipal de Las Condes. Alejandro Contreras, exjefe de la Secretaría Comunal de Planificación. Ricardo Gutiérrez, exfuncionario de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. Nicolás Lucero, jefe jurídico de Las Condes Patricio Navarrete, exdirector jurídico del municipio. Paul Capdeville, socio de la empresa Vulcon. Nelo Travesany, socio de Vulcon.

La acción fue solicitada en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción relacionados con la venta de propiedades para la construcción de un tercer Cesfam en la comuna de Las Condes.

La indagatoria en particular se centra en determinar si hubo irregularidades en la adquisición de propiedades municipales a la empresa Vulcon, específicamente en la compra de la “casa 10”, que, según denuncias presentadas por un grupo de concejales de la comuna, habría sido adquirida con sobreprecio.

Reacciones de parlamentarios

El diputado del Partido Republicano, Guillermo Ramírez, aseguró que esperaba que esta medida esclarezca el caso y pruebe “que estamos frente a una alcaldesa proba”.

“La alcaldesa Peñaloza entregó en la mañana todos los antecedentes de sus cuentas bancarias de manera voluntaria, porque no tiene nada que esconder. Aquí ha habido una alcaldesa que tiene estándares altos de probidad. Me parece bien que se abran las cuentas porque de esa manera va a quedar medianamente claro que aquí no había absolutamente ningún delito“, añadió.

Sobre la eventual candidatura de la jefa comunal a la reelección del municipio de Las Condes, el parlamentario aseguró “los partidos de Chile Vamos y Republicanos están conversando acerca de varias comunas a nivel de directivas de los partidos y esas conversaciones han sido reservadas y las vamos a mantener así”

Ramírez también aseguró que estos diálogos “no incluyen solamente a Las Condes, sino también a muchas otras comunas consideradas emblemáticas”.

“Si es una candidata viable, eso lo tendrá que determinar la UDI. Por supuesto, las instituciones tienen que funcionar y si la alcaldesa está sujeta a una investigación, obviamente se le tendrá que investigar sus cuentas, pero esto es un tema que le corresponde a la UDI definir si será su candidata o no”, sostuvo la diputada del Partido Republicano, Catalina del Real.