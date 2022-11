Tras una semana de incertidumbre, al fin hay luz verde. La nueva presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados será encabezada por el parlamentario y militante del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic.

En cuanto a la primera vicepresidencia, resultó electo el parlamentario independiente Carlos Bianchi, y en la segunda vicepresidencia la diputada y militante de Revolución Democrática, Catalina Pérez.

Y si bienChile Vamos trató de unir fuerzas para conseguir votos en diputados de la Democracia Cristiana y también en Partido de la Gente, no fue suficiente para impulsar a quien fuera la segunda preferencia: Miguel Ángel Calisto (DC).

Tras la derrota, el diputado Andrés Longton (RN) señaló: “Hay que felicitar a Vlado Mirosevic que va a liderar la Cámara”, agregando que “hay que observar el cómputo, ya que es sintomático a lo que está pasando en el país (…) Este quiebre que hay en el Congreso, principalmente con las fuerzas de centro, que tiene que ver con esa falta de diálogo”.

Sobre el acuerdo que tenían como coalición, Longton destacó que “a uno siempre le gustaría contar con todos los votos y trabajamos para que fuera así”. Y sobre la nueva presidencia, se refirió al parlamentario Vlado Mirosevic como el “líder del Apuebo”, pero señaló que “es un alivio que no haya quedado en manos del Partido Comunista, que ha sido una piedra de tope para la moderación”.

Por su parte, el parlamentario José Miguel Castro (RN), señaló que consideraba “extraño que algunos hayan votado por la izquierda, pero se respeta” y destacó “que estamos con bastante pena” por algunos diputados que no cumplieron con lo acordado, pero agregó que “por lo menos ganamos algunos pasos (…) Conseguimos que el Partido Comunista no estuviera en la testera”.

Sobre la relación con el Partido de la Gente (PDG), el diputado José Miguel Castro, indicó que “aprendimos a conocer un partido que puede seguir construyendo con nosotros”, y a pesar de no haber votado como bloque, señaló que “en estas mismas votaciones los va conociendo uno a uno, y nos vamos dando cuenta quien es quien es la Cámara de Diputados“.

Y el análisis de la derrota que realizó el ex diputado del Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera: “A Chile Vamos nuevamente le falló la calculadora y no estuvieron los votos, por lo tanto, no hay que ser ingenuos ni subirse a todas las micros”.

Quien también comentó la llegada de Mirosevic a la testera fue el diputado Johannes Kaiser (P. Republicano), quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que “gracias a los votos del PDG, de Andrés Jouannet y de una fracción de la DC, que cedieron a los cantos de sirena del Gobierno, se mantiene el control del octubrismo por sobre el segundo poder del Estado, como es el Legislativo”.

Con críticas dirigidas a Chile Vamos más que al oficialismo, el diputado Gonzalo de la Carrera (IND, ex P. Republicano) señaló que la coalición de derecha “acaba de demostrar que se equivocó en los cálculos, que la receta de la cocina no funcionó”.