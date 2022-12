Este martes, los diputados Víctor Pino, Yovana Ahumada y Roberto Arroyo anunciaron su renuncia al Partido de la Gente (PDG).

Ahumada afirmó que su salida se debe, en parte, a los insultos que recibió por parte de su ex compañero de partido, el diputado Gaspar Rivas. “Me vi muy denostada y maltratada por él y, lamentablemente, nadie de nuestro partido fue capaz de tomar una decisión, por lo cual opté por renunciar”, dijo.

Por su parte, Pino sostuvo que no fueron respaldados por la directiva nacional de la colectividad “después de haber sido insultados groseramente por un vulgar diputado de este partido, que cree que por tener fuero puede hacer lo que quiera. Eso no corresponde, no lo avalamos y esa es una de las razones que nos impulsó a tomar esta difícil decisión”.

“El que la directiva nacional abandonara las conversaciones en el proceso constituyente también es parte de lo que nos motivó a dar un paso al costado“, agregó. “Ellos se excusaron y dijeron en un live ayer ‘es que nadie nos invitó’, pero yo pregunto, ¿acaso el partido más grande de Chile hasta el mes pasado tenía que ser preguntado o invitado para participar de uno de los procesos más importantes de los últimos cuarenta años? Yo creo que no”.

Pino recalcó que “hay un tribunal regional y supremo que no están haciendo el trabajo que les corresponde, que es velar porque la institucionalidad al interior de un partido se pueda llevar a cabo. No hay sanciones, castigos, ni nada; en el PDG al parecer se hace lo que se quiere o se hace lo que la directiva nacional permite“.

El diputado Arroyo, en tanto, no descartó regresar al partido en el caso de que se cambie a la actual directiva. “Estoy dispuesto a volver el día en que el partido se limpie y tengamos directivos verdaderos que trabajen por la gente y no por un sueldo”.

“Íbamos a cambiar la política, pero eso no se ha cumplido, ya que hemos visto cómo el partido se fue hacia un lado. Algunos diputados, más la directiva nacional, perdieron el rumbo”, cerró.