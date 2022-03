El pasado viernes, durante una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), un joven de 19 años fue baleado por un funcionario de Carabineros.

Desde el Ejecutivo catalogaron la situación como “un hecho gravísimo” y enviaron a los ministros de Salud y Educación, María Begoña Yarza y Marco Antonio Ávila, de forma “urgente” a acompañar al joven herido.

“Estos hechos son de suma gravedad. Es muy importante que la labor de resguardo del orden público siempre esté acompañada de la protección de los Derechos Humanos de las personas”, manifestó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Si bien las circunstancias aún no se aclaran del todo, la Fiscalía ordenó la libertad del funcionario que disparó, ya que, tras diversos peritajes, determinaron que los antecedentes del caso respaldarían que habría “actuado en legítima defensa”.

“Mi sector tiene un problema con Twitter”

En conversación con Radio Universo, el diputado Gonzalo Winter (CS) señaló que “hubo un apresuramiento y quiero hacer una autocrítica: yo creo que mi sector, y quiero ser bien específico, me refiero a la izquierda, al Frente Amplio e incluso a la gente que me rodea, tiene un problema con Twitter”.

“(Mi sector) tiene una cierta pulsión de escalada alimenticia en donde si no condena rápidamente un hecho, con la poca información que tiene, como que viene una sensación de que te conviertes en cómplice“, agregó el parlamentario.

Winter aprovechó de realizar un llamado a sus pares: “Cuando estamos discutiendo de hechos específicos que ocurrieron, cuando uno no los presenció, hay que ser extremadamente cuidadosos para referirse a ello. En este caso, yo he visto ya como tres videos, he leído las declaraciones que según La Tercera dio la víctima del balazo y aun así todavía no tengo claridad de qué es lo que ocurrió“.

“Lo que sí quiero declarar con toda la claridad es que una turba de 15 personas atacando a un ser humano en el piso, es algo total y absolutamente condenable. Lo condeno desde lo más fondo de mis vísceras. (…) Si alguien cree que alguien de mi sector podría hacer una distinción por el hecho de que quien está en el piso es un policía, está absolutamente equivocado y lo descarto de raíz”, zanjó.