El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, aseguró que “nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías”.

En conversación con Cooperativa, el subsecretario afirmó que “aplica de la misma forma cuando la violencia viene desde agente del Estado hacia las personas que están marchando o protestando. La violencia no se justifica desde ningún punto de vista”.

Asimismo, declaró que “tenemos que entender que el desafío de la seguridad es una responsabilidad compartida”.

Lee también: Jadue por designación de Figueroa: “Al menos el presidente no ha nombrado a ningún hermano”

“No podemos tolerar que se ataque a un carabinero. Tenemos que ser extremadamente claros en que no vamos a tolerar la violencia, venga de donde venga”, enfatizó.

Por otro lado, consultado sobre si es necesaria una reforma o refundación a la institución policial, el subsecretario sostuvo que “nosotros fuimos tremendamente claros: una reforma a Carabineros de Chile es fundamental”.

Respecto a la delincuencia, Vergara dijo que “el dolor que está viviendo el país respecto a la inseguridad es tremendamente grande”. “Si en algo estoy de acuerdo con el ex presidente Piñera, es que él hace más de un año habló de que en Chile se vivía un punto de inflexión (…) si no tomamos decisiones operativas inmediatas, la verdad es que el panorama no pinta para nada de bien”, aseveró.