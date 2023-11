El diputado de Convergencia Social (CS) Gonzalo Winter, informó durante esta jornada que ofició al Servicio Electoral de Chile (Servel) por la “campaña anticipada” realizada por líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Esto, después de Kast a través de sus redes sociales difundiera un video con una canción con el eslogan “A favor es mejor”, el cual hace referencia a dicha opción en el próximo plebiscito constitucional del texto redactado por el Consejo Constitucional.

Aparte de la campaña anticipada como argumento, el parlamentario comenta que podría haber problemas en el tema del gasto máximo y la financiación de este tipo de campañas.

A traves de X, antes Twitter, Winter explicó que “haciendo uso de las potestades y deberes que me otorga la ley, he oficiado al Servel para que fiscalice esta propaganda anticipada y, por lo tanto, ilegal“.

“No olvidemos que unas semanas atrás la misma opción hizo uso malicioso del logo de los Panamericanos para su campaña. Alguien está detrás financiando esto y no está siendo transparentado“, agregó.

Haciendo uso de las potestades y deberes que me otorga la ley, he oficiado a @ServelChile para que fiscalice esta propaganda anticipada y por lo tanto ilegal. No olvidemos que hace unas semanas atrás la misma opción hizo uso malicioso del logo de los Panamericanos para su… https://t.co/8jVLwoBDQW

— Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) November 9, 2023