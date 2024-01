La controversia generada por las reuniones que han tenido ministros de Estado y parlamentarios con distintos miembros del mundo empresarial está lejos de terminar.

Hoy la discusión se trasladó a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y es que el presidente de la instancia, Juan Santana (PS), reconoció haber participado en una reunión con representantes de la Asociación Gremial de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, para abordar la reforma de pensiones.

Bajo ese contexto, y en medio de una pausa de la reunión, Santana fue consultado por CNN Chile sobre una eventual salida, a lo que respondió: “No, yo soy presidente de la comisión porque un colectivo me lo mandata”.

“He recibido el respaldo de mis colegas en la Comisión de Trabajo y eso por supuesto me convoca a seguir dándole continuidad a la discusión de la reforma, y en eso vamos a continuar”, afirmó.

Santana reiteró que continuará “en la presidencia para seguir trabajando y sacar la reforma”.

“Se han buscado formas para dilatar la reforma, y es tercera vez que me piden la renuncia de la presidencia de la comisión, por tanto esto no es algo nuevo para mi”, concluyó.

¿Qué dijo Santana?

Este domingo, en entrevista con Televisión Nacional (TVN), el parlamentario socialista reconoció que fue invitado a propósito del debate de pensiones.

“Fui en una oportunidad (…) y fue en una oportunidad la Asociación de AFP a la Comisión de Trabajo, y cuando se le hicieron preguntas producto de que no alcanzaron a terminar en el periodo de la duración de la comisión, a la siguiente sesión no quisieron asistir y enviaron una nota señalando la respuesta diciendo que no era necesario, justamente, asistir a la Comisión de Trabajo y se generaron una serie de instancias donde seguramente también conversaron con otros parlamentarios”, agregó.

Santana también aseguró que, en la instancia, los empresarios les manifestaron opiniones respecto a lo que se estaba tramitando, “y naturalmente nosotros lo que creemos es que hay que agotar las instancias institucionales, pero siempre van a haber instancias también en donde no hay ánimo de convencer, sino más bien un ánimo informativo, que es lo que debela el que, por ejemplo, en pensiones no hay acuerdo entre oposición y Gobierno”.

Respeto a quienes participaron en el encuentro, Santana dijo que “había representantes de la asociación, que nos hacían preguntas. Desconozco (si había algún ejecutivo de alguna AFP ahí). No conocía a nadie de quienes estaban presentes en la reunión”.

“Estaba el dueño de casa y estaban estas personas que fueron quienes asistieron también a la Comisión de Trabajo y nos hacían preguntas principalmente de qué era lo que esperábamos respecto a la modificaciones en cuanto a la ley de pensiones”, añadió.