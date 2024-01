El diputado del Partido Socialista (PS) y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana, reconoció que participó en una reunión con representantes de la Asociación Gremial de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la casa del exalcalde y actual lobista Pablo Zalaquett para abordar la reforma de pensiones.

Durante la última semana, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló que los ministros Nicolás Grau (Economía), María Heloísa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura) sostuvieron distintos encuentros con personeros privados para abordar temas que involucran a sus secretarías de Estado.

Estas instancias no fueron registradas en la plataforma de la Ley de Lobby, lo que ha levantado críticas y cuestionamientos tanto desde el mundo político como organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, reveló el sábado que también se reunió con Zalaquett en 2023. A través de una declaración pública, indicó que a principios de septiembre del año pasado, aceptó una invitación del lobista, en su calidad de presidenta del PS, para conversar acerca del proceso constituyente y la coyuntura política del país.

¿Qué dijo Santana?

En entrevista con Televisión Nacional (TVN), el parlamentario socialista reconoció que fue invitado a propósito del debate de pensiones.

“Fui en una oportunidad (…) y fue en una oportunidad la Asociación de AFP a la Comisión de Trabajo, y cuando se le hicieron preguntas producto de que no alcanzaron a terminar en el periodo de la duración de la comisión, a la siguiente sesión no quisieron asistir y enviaron una nota señalando la respuesta diciendo que no era necesario, justamente, asistir a la Comisión de Trabajo y se generaron una serie de instancias donde seguramente también conversaron con otros parlamentarios“, agregó.

Santana también aseguró que, en la instancia, los empresarios les manifestaron opiniones respecto a lo que se estaba tramitando, “y naturalmente nosotros lo que creemos es que hay que agotar las instancias institucionales, pero siempre van a haber instancias también en donde no hay ánimo de convencer, sino más bien un ánimo informativo, que es lo que debela el que, por ejemplo, en pensiones no hay acuerdo entre oposición y Gobierno“.

Respeto a quienes participaron en el encuentro, Santana dijo que “había representantes de la asociación, que nos hacían preguntas. Desconozco (si había algún ejecutivo de alguna AFP ahí). No conocía a nadie de quienes estaban presentes en la reunión”.

“Estaba el dueño de casa y estaban estas personas que fueron quienes asistieron también a la Comisión de Trabajo y nos hacían preguntas principalmente de qué era lo que esperábamos respecto a la modificaciones en cuanto a la ley de pensiones”, añadió.

El diputado también descartó la participación de la Jara en el encuentro: “No había ningún ministro. Entiendo que fueron otros parlamentarios en otras instancias. Había 10-15 personas, no era comida, era una conversación“.

Además, dijo que no iría nuevamente a un encuentro de este tipo. “Sí, estoy completamente disponible en avanzar hacia los estándares de rigidez y exigencia con la Ley de Lobby, que es muy amplia, porque finalmente lo que dice esta es que finalmente hay que convencer a quienes tienen decisión bajo su tutela en materias como pensiones y otras áreas, respecto a este tipo de reuniones, y a mí me parece que ahí habría que trabajar en una modificación legal, pero naturalmente nosotros tenemos conversaciones en múltiples instancias.

Oposición pedirá censura

Tras la revelación, parlamentarios de oposición afirmaron que Santana no puede continuar en la presidencia de la Comisión de Trabajo.

Por ejemplo, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la instancia Cristián Labbé dijo que, “evidentemente, lo inhabilita para seguir en el cargo como presidente la Comisión de Trabajo”.

“El diputado Santana tiene que renunciar. Él, el que dijo que las AFP eran chupasangre, hoy día pareciera ser que es un vampiro con anemia y más encima olvidadizo”, añadió.

Por su parte, el diputado del Partido Republicano (PLR) Agustín Romero aseguró lo ocurrido, “es inaceptable y hace inviable la votación de la reforma previsional“.

“Como Partido Republicano vamos a solicitar un pronunciamiento a la Comisión de Ética y asimismo, pediremos la suspensión de la tramitación del proyecto y la censura del diputado Santana como presidente de la Comisión de Trabajo”. finalizó.