Diputado Sánchez defiende su rechazo al reemplazo de Mercedes Bulnes en la Comisión de Ética: “Contaba con la solidaridad de todos”

El diputado del Partido Republicano, respondió a las críticas tras conocerse su voto en contra del reemplazo de Mercedes Bulnes en la Comisión de Ética, destacando que la parlamentaria contaba con el apoyo de todos durante su tratamiento. Además, acusó al oficialismo de obstruir el correcto funcionamiento de la comisión y aseguró que su postura se debió a la falta de sanciones a casos denunciados en el Congreso.

El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, enfrentó una ola de cuestionamientos luego de que se recordara su voto en contra del reemplazo de la diputada Mercedes Bulnes (Frente Amplio) en la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto ocurrió tras conocerse el fallecimiento de la parlamentaria, quien luchó contra un agresivo cáncer.

El episodio se remonta al pasado 12 de junio, cuando la Cámara Baja votó la designación del diputado Patricio Rosas como reemplazo permanente de Bulnes en dicha comisión, debido a la licencia médica que la mantenía alejada de sus funciones. Sin embargo, la moción no alcanzó los 92 votos requeridos, obteniendo solo 68 respaldos, frente a 23 rechazos y 21 abstenciones.

Ante las críticas, Sánchez justificó su postura a través de redes sociales, señalando que la decisión no fue exclusivamente del Partido Republicano y apuntando al oficialismo por el mal funcionamiento de la comisión.

“Ella estaba con licencia y hace mucho tiempo no iba al Congreso. En su tratamiento contaba con la solidaridad y apoyo de todos en la cámara“, afirmó Sánchez.

Además, acusó a los sectores de izquierda de ser responsables del estancamiento en la Comisión de Ética.

“La votación de la que hablas se ha rechazado, no solo por nosotros sino por muchos diputados, por problemas en la operación de la comisión de ética. Una comisión donde, por su mayoría de izquierda, no sancionan a nadie de su sector, aun cuando han ocurrido casos de violencia en el Congreso, que hemos denunciado“.

Finalmente, argumentó que el oficialismo no ha querido revisar el funcionamiento de la comisión, lo que, según él, dificulta su correcto desempeño: “La izquierda no quiere revisar el funcionamiento de esa comisión y por eso no existe hoy la mayoría para que siga operando en esos términos“.