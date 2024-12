Crisis migratoria: Diputado Araya (Republicanos) pide dinamitar la frontera y retomar el uso de minas antipersonales

El parlamentario de oposición también se refirió a las medidas implementadas durante la dictadura cívico-militar, sugiriendo que podrían contribuir a mejorar el actual descontrol fronterizo.

Durante la sesión de Sala de este martes, el diputado republicano Cristián Araya generó polémica al proponer medidas drásticas para enfrentar la crisis migratoria en la frontera norte del país.

El parlamentario de oposición solicitó dinamitar la zona y retomar el uso de minas antipersonales, una práctica prohibida desde que Chile ratificó la Convención de Ottawa en 1997, comprometiéndose a no emplear, almacenar, producir ni transferir este tipo de armamento.

“Hemos presenciado brutales hechos de violencia, todos con un patrón en común, ¿y cuál es ese? Inmigrantes ilegales y volvemos a lo mismo: el casi inexistente control fronterizo en el norte del país”, expresó Araya en su intervención.

El diputado continuó haciendo referencia a la dictadura de Augusto Pinochet, destacando que “se instalaron más de 180 mil minas antipersonales, lo que evitó el libre tránsito por la frontera”.

Según el parlamentario, la ausencia de estas medidas ha llevado al descontrol actual.

“Hoy no hay minas antipersonales, no hay control y el gobierno no tiene la voluntad de frenar la inmigración ilegal. No han presentado ninguna medida más que unos ridículos parlantes y el despliegue militar en la frontera a modo de comité de bienvenida para recibir migrantes”, afirmó.

Araya también criticó las acciones del gobierno, calificándolas como insuficientes, y señaló que, a su juicio, “Chile necesita una terapia de shock”.