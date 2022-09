Durante esta jornada, la diputada Gloria Naveillán anunció su renuncia al Partido Republicano, acusando “castigos” por parte de la colectividad debido a tener posturas diferentes en ciertos temas.

En entrevista con La Tercera, la parlamentaria detalló que ya la tenían fuera de la bancada “en la práctica”. “Me estaban aplicando castigos todo este tiempo, castigos infantiles, por ejemplo, no puedo ir a almorzar con ellos, participar en los puntos de prensa con ellos (…). No permitirme usar los recursos de comité fue lo último”.

“Hoy día en la mañana me liberé porque la verdad es que este partido desgraciadamente funciona más como una secta y yo no estoy en política para pertenecer a una secta. Yo ingresé a la política representando a la gente, eso es lo que me importa”, agregó.

Respecto a la renuncia del senador Rojo Edwards a la presidencia de la colectividad, Naveillán cree que es algo “que venía cocinando hace rato porque así funcionan las cosas en este partido. Me imagino que la renuncia del Rojo fue porque los líderes del partido decidieron que era mejor que hoy hubiera otra persona“.

“Entré al partido pensando que era distinto, que no iba a ser más de lo mismo, que no iba a actuar de la misma manera que los partidos tradicionales y que de alguna forma buscaba interpretar a la gente (…), pero al día siguiente que ganó José Antonio Kast en la primera vuelta me di cuenta de que no era así”, afirmó.

La diputada detalló que tras este triunfo en las elecciones, se incorporó “toda la gente de Chile Vamos. Ellos manejaron toda la segunda vuelta, junto con Cristián Valenzuela, que es como Rasputín, el líder en las sombras, que está en la oreja de José Antonio Kast permanentemente y esto continuó”.

“El presidente del partido en el papel todo este tiempo era el Rojo Edwards, pero en la práctica quien maneja el partido (…) son José Antonio Kast y Cristián Valenzuela. Valenzuela es la persona que manda las pautas, pero no sólo las pautas, sino que además le dice a los diputados cómo deben votar, los proyectos y todo”.

La parlamentaria le achaca a Valenzuela el trato recibido por parte de la colectividad. “No me cabe duda que todos estos castigos absurdos que me pusieron todo este tiempo, desde que se me ocurrió votar distinto a ellos en el quinto retiro, también vienen ahí mismo. No me cabe la más mínima duda“.

Naveillán sostuvo que ahora continuará como independiente, pero se sumará a la bancada del Partido De la Gente (PDG).